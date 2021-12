Amici 21, quello che accade a LDA lascia senza parole: l’allievo non se l’aspettava

Quello che accade ad LDA ad Amici 21 lascia senza parole: l’allievo non se l’aspettava.

A breve avremo modo di seguire una nuova puntata di Amici 21. Sappiamo che, l’appuntamento con il talent è registrato qualche giorno prima e per questo sappiamo in anticipo cosa succede. Il pubblico presente, una volta terminata la registrazione, riporta per filo e per segno ogni cosa.

In questa nuova puntata, vi anticipiamo che, ci saranno dei veri e propri colpi di scena, che vi lasceranno senza parole. Se non volete sapere i dettagli, è meglio che, vi fermiate qui. Ma durante la puntata, è anche accaduto qualcosa del tutto inaspettato, per LDA, allievo di Rudy Zerbi.

Accade a LDA ad Amici 21: l’allievo di Rudy Zerbi non se l’aspettava

Una nuova puntata andrà in onda a breve di Amici 21 e anche questa volta, come nelle precedenti, ci saranno molti colpi di scena. Anzi, dobbiamo dire che, in questa puntata, ce ne saranno molti e anche inaspettati.

Purtroppo, ben tre allievi lasciano la scuola. Sembrerebbe, infatti, che, il ballerino Guido, sia stato sostituito dalla sua maestra, Alessandra Celentano. A perdere la sfida, Virginia. La ballerina è arrivata, in settimana, negli ultimi posti nella gara di ballo giudicata dai professionisti del talent ed è andata in sfida. Anche Carola era tra le ultime, ma ha vinto. Ad uscire dalla scuola anche Tommaso, che nella classifica giudicata domenica scorsa da Giulia Michelini è arrivato ultimo. Ma in questa puntata, ci sarà un colpo di scena, che riguarda LDA. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Ebbene, per l’allievo di Rudi Zerbi ci sarà una grossa sorpresa. In studio è stato mostrato il suo disco d’oro, ottenuto con il brano Quello che fa male. Già nei giorni scorsi la notizia era spuntata fuori, ma adesso è ufficiale. Un grande traguardo per il cantante, che sicuramente non si aspettava. Complimenti ad LDA, siamo certi che, continuerà a stupirci con il suo talento.