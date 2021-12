È entrato nella scuola di Amici ed è stato il protagonista di una novità indiscussa, ma sapete che cosa fa oggi? Eccolo dopo due anni!

Correva esattamente il 2000 quando per la prima volta in assoluto Amici, che all’epoca si chiamava Saranno Famosi, andava in onda. E conquistava tutta l’attenzione del suo pubblico italiano per la sua novità, ma anche per la presenza di veri e propri talenti.

Nel corso di queste ventuno edizioni di Amici, c’è da ammetterlo, il suo pubblico ha avuto la possibilità di essere protagonista di tantissime novità. Come dimenticare, ad esempio, l’introduzione del canto lirico, di cui il suo vincitore è stato il mitico Alberto Urso. Oppure, quello delle band. Ma non solo. Se andate indietro nel tempo, circa due anni fa abbiamo assistito ad un’altra clamorosa novità soprattutto nell’ambito della danza. Di che cosa parliamo? Semplicissimo: della break dance! Ricca di battle, di esibizioni pazzesche e musica incredibile, questa disciplina ha lasciato a bocca aperta milioni di telespettatori. Ecco, ma voi ricordate chi è stato il protagonista indiscusso di questa novità? Si, proprio lui: Mowgly! Scopriamo insieme, però, cosa fa oggi.

È stato il protagonista di una novità indiscussa ad Amici, com’è la sua vita oggi

Il suo ingresso nella scuola di Amici ha sancito una novità davvero pazzesca: l’introduzione della break dance come disciplina! Un cambiamento bello e buono, non c’è che dire! E che, dato l’enorme successo, ha avuto un riscontro davvero incredibile. Il protagonista indiscusso di questa novità, come ricorderete, è stato proprio lui: il giovane Mowgly! Lo ricordate?

Sono trascorsi circa tre anni dal suo ingresso nella scuola di Amici, ma siete curiosi di sapere com’è la sua vita oggi? Ricordiamo benissimo che il suo percorso tra i banchi di scuola è stato davvero sensazionale! Giunto fino alla fase finale del talent, il giovanissimo calabrese è stato uno dei talenti più incredibili di quell’edizione. Ecco, ma ad oggi cosa fa? Dando uno sguardo approfondito al suo canale Instagram, abbiamo appreso che la sua vita non è affatto cambiata! Sempre appassionato di musica e di danza, il giovane Mowgly continua a svolgere la sua attività di breaker.

Vi piacerebbe poterlo rivedere?