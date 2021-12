Anche oggi 5 Dicembre andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, scopriamo insieme le sue anticipazioni: ospiti esclusivi, incredibile.

Una nuova puntata di Domenica In ci aspetta a partire dalle ore 14:00. Ed anche questa, così come tutte le altre precedenti, sarà ricca di incredibili ospiti ed eccezionali volti della televisione italiana.

Come da diversi anni a questa parte, il classico ed imperdibile appuntamento con la puntata di Domenica In inizierà a partire dalle ore 14:00. Cosa accadrà, però? O, per meglio dire, quali sono i suoi ospiti? Da quanto si apprende da alcune anticipazioni trapelate da Tv Blog, sembrerebbe proprio che questa sia una puntata piuttosto ricca. Dove non si parlerà soltanto di Ballando con le stelle insieme ad alcuni suoi protagonisti indiscussi, ma si discuterà di molto altro ancora. A partire, quindi, da musica e televisione. Fino a cinema e molto altra ancora. Insomma, avete proprio ragione: un appuntamento davvero imperdibile. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Domenica In del 5 Dicembre, le anticipazioni: ospiti eccezionali, eccoli tutti

Siete curiosi di sapere quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In del 5 Dicembre? Ebbene: vi accontentiamo immediatamente! Anche se, vi anticipiamo, si tratta del fior fiore della televisione italiana.

Bando alle ciance adesso: scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi.

Ballando con le stelle: la parentesi dedicata al programma di Milly Carlucci e alla puntata del Sabato sera è del tutto immancabile. Da quanto si legge su Tv Blog, sembrerebbe che oggi presenzierà in studio Alvise Rigo. Con lui si parlerà non solo del suo percorso, ma anche della puntata andata in onda qualche ora fa e dell'ansia in attesa della semifinale;

Lino Banfi: il volto amatissimo e noto della televisione italiana sarà ospite di Mara Venier insieme a sua figlia Rossana. Insomma, un momento da non perdere;

Francesca Neri: qualche settimana fa, l'attrice ha raccontato la sua malattia e il suo lungo calvario. Senza alcun dubbio, oggi ne parlerà nuovamente;

Carlo Conti: a distanza di qualche ora dalla finale dello Zecchino D'Oro, il suo conduttore sarà presente nello studio Fabrizio Frizzi di Roma insieme alla sua incredibile amica Mara.

All’appello, ovviamente, non può assolutamente mancare lui: Pierpaolo Pretelli. Noi non vediamo l’ora. Voi?