Domenica 5 Dicembre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, quali sono le sue anticipazioni e i suoi ospiti? I dettagli.

Davvero imperdibile la puntata di Verissimo di ieri, vero? Ebbene. Reggetevi forte, anche quella di quest’oggi, Domenica 5 Dicembre, lo sarà ancora di più. Perché? Beh, la motivazione è più che semplice: gli ospiti previsti per questa puntata sono davvero fenomenali!

Ormai è diventata proprio lei la regina indiscussa della Domenica pomeriggio: Silvia Toffanin! Protagonista dell’intero weekend per la prima volta in assoluto, l’amatissima conduttrice televisiva non perde occasione di regalare al suo pubblico delle ore ricche di emozioni, di interviste e di tantissime risate. Cosa ne sarà di questa nuova puntata? Appurato che tra qualche ora inizierà la puntata del 5 Dicembre di Verissimo, siete curiosi di conoscete le sue anticipazioni? Ci pensiamo immediatamente. State tranquilli: gli ospiti previsti per questa puntata sono davvero stratosferici.

Anticipazioni Verissimo del 5 Dicembre: ospiti impressionanti, tutti i dettagli

Questa sarà una Domenica all’insegna delle emozioni, ve lo assicuriamo: a partire dalle ore 16:30, infatti, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. E, come al solito, sono previsti degli ospiti davvero stratosferici. Siete pronti anche voi a scoprire insieme a noi ogni cosa? Ci pensiamo immediatamente.

Chi saranno i personaggi tv che si racconteranno a Silvia Toffanin? Le anticipazioni:

Massimo Boldi: a distanza di qualche settimana dall’intervista del suo fedele amico Christian De Sica, che tra l’altro si è lasciato andare ad una rivelazione davvero incredibile sul suo futuro lavorativo, ci sarà l’amatissimo attore a raccontarsi stavolta. Anche lui confermerà ciò che l’interprete romano ha asserito qualche giorno fa? Ci auguriamo proprio di si;

Peppino Di Capri: per la sua primissima volta, anche il cantautore napoletano sarà nello studio di Cologno Monzese. E si racconterà alla padrona di casa tra carriera e vita privata;

Ilona Staller: se parliamo di personaggi che entrano nello studio di Verissimo per la prima volta, c’è anche lei: la mitica Ilona. Alla padrona di casa, racconterà un episodio drammatico della sua vita;

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: coppia amatissima;

Caterina Balivo: sembrerebbe proprio che questa sia la puntata dei personaggi inediti. Anche l’apprezzata conduttrice si racconterà come mai prima d’ora alla padrona di casa. Bolle qualcosa in pentola? Staremo a vedere!

Insomma, una puntata davvero imperdibile. Siete d’accordo?