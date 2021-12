Oggi l’attrice ha completamente cambiato look: in Grey’s Anatomy ha interpretato Lexie Grey

In Grey’s Anatomy ha interpretato Lexie, sorellastra della protagonista: oggi l’attrice ha stravolto il suo look, è completamente diversa.

Grey’s Anatomy è una serie televisiva statunitense trasmessa dal 2005. Un medical drama incentrato sulla vita della dottoressa Meredith Grey, nell’immaginario Seattle Grace Hospital di Seattle. Meredith dopo la laurea in medicina, entra nel gruppo di tirocinanti di chirurgia del Seattle Grace Hospital. Qui inizia a condividere la nuova esperienza insieme a un gruppo di giovani coetanei.

Il suo lavoro e la sua vita sentimentale saranno travolte dall’amore per Derek e da altri eventi inaspettati. Nella quarta stagione della serie, in ospedale arrivano nuovi specializzandi, tra i quali c’è anche la sorellastra di Meredith, Lexie Grey. Quest’ultima, tempo dopo, inizia una relazione con Mark Sloan, amico di Derek. Lexie alla fine dell’ottava stagione muore ed esce di scena. Abbiamo tanto amato questo personaggio, interpretato dall’attrice Chyler Leigh. Vedere oggi Chyler vi lascerà senza parole, ha totalmente cambiato look.

In Grey’s Anatomy ha interpretato Lexie Grey: com’è oggi l’attrice, dopo la sua uscita di scena

Oggi, la serie statunitense è arrivata alla diciottesima stagione. In tutti questi anni, è sempre stata seguitissima e proprio per questo non si è fermata. Tutto ha inizio con l’arrivo al Seattle Grace Hospital di Meredith Grey, una giovane appena laureata in medicina che inizia il tirocinio.

Ha una sorellastra, Lexie, personaggio arrivato nella quarta stagione. Quest’ultima inizia la specializzazione nel medesimo ospedale. Qui, si lega a Mark Sloan. Una storia d’amore che ci ha fatto sognare ed emozionare. Purtroppo, alla fine dell’ottava stagione, Lexie muore e il suo personaggio esce definitivamente di scena. E’ stata Chyler Leigh ad interpretare la sorellastra di Meredith. Sono passati tanti anni e oggi, vedere l’attrice vi lascerà senza parole, ha completamente cambiato look.

Avete visto lo scatto? Cosa notiamo da subito? L’attrice ha tagliato i capelli e si mostra con un bel caschetto. Il colore sembra essere sempre lo stesso. Guardandola oggi, l’avreste riconosciuta? Sicuramente con uno sguardo più attento sì. Chyler è sempre bellissima, anche con questo nuovo look. E’ nota soprattutto per il ruolo di Lexie in Grey’s Anatomy e per quello di Alex Danvers in Supergirl.