Brutta notizia per i fan di Beautiful: tre amatissimi attori fuori dal cast fisso della soap opera americana; ecco di chi si tratta.

Ciò che rende intrigante Beautiful è, tra le altre cose, il gran via vai in quel di Los Angeles! Nella soap opera americana, infatti, ci sono spesso dei grandi ritorni, dopo periodi di pausa. Ben presto faranno il loro rientro in scena alcuni tra i personaggi più amati di sempre, come Taylor Hayes e Deacon Sharpe. Ma se qualcuno torna, altri si vedranno sempre meno…

Ben tre attori non faranno più parte del cast fisso della serie tv: questo vuol dire che i loro personaggi non lasceranno per sempre la soap, ma appariranno sporadicamente, in attesa di nuove storyline. Di chi stiamo parlando?

Tre attori fuori dal cast fisso di Beautiful: ecco chi sono

Il ritorno di Tayor a Los Angeles apre le porte per un nuovo capitolo di uno dei triangoli amorosi più amati di Beautiful: quello formato da Ridge Forrester e le sue due amate Brooke e appunto Taylor. Questo vuol dire che ci sarà sempre meno spazio per Shauna Fulton. Dopo la parentesi delle nozze a Las Vegas, il personaggio interpretato da Denise Richards è sempre meno in vista. E, con ogni probabilità, con l’arrivo di Taylor ci sarà ancora meno spazio per lei, che apparirà di rado come confidente di Quinn. Stessa sorte per la figlia Flo, interpretata da Katrina Bowden.

La ragazza è stata centrale per diverse puntate, ma il suo personaggio non ha conquistato particolarmente il pubblico. La vedremo in futuro in nuove storyline? Non si esclude, ma al momento l’attrice non sarà una presenza fissa. Chi è il terzo a lasciare il cast fisso?

Anche Aaron D. Spears sarà in scena saltuariamente, anche se per l’attore non è una novità. Il suo Justin Barber, però, avrà un ruolo abbastanza importante in una storia che sta per esplodere negli episodi in Italia, ma dopo tornerà ad apparire raramente.