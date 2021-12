Abbiamo amato il suo personaggio in Settimo Cielo: sapete chi è il marito dell’attrice? E’ un famoso cantante.

In molti ricorderanno una delle serie televisive statunitensi più famose ed amate, Settimo Cielo. E’ andata avanti per ben dodici stagioni, a partire dal 1996-1997, mentre in Italia è giunta nel 1998, fino alla sua ultima uscita, avvenuta nel 2006-2007. Da noi è terminata nel 2009.

Settimo Cielo, ci ha fatto vivere la vita della famiglia Camden, che rappresenta la storia di molte famiglie. I personaggi che vi hanno fatto parte sono il Reverendo Eric Camden, sua moglie Annie e i loro sette figli: Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie, e i gemelli Sam e David, arrivati qualche anno dopo. Ricordate il personaggio di Mary? L’abbiamo visto dalla prima alla sesta stagione e poi è stata ricorrente nella settima. Nell’ottava e decima stagione è arrivata come guest star. Da allora sono passati tanti anni e tutti gli attori della serie hanno preso la loro strada. Sapete con chi è sposata l’attrice che ha interpretato Mary? Conosciamo benissimo suo marito.

In Settimo Cielo ci siamo immersi nella vita di tutti i giorni della famiglia Camden. Il Reverendo Eric e sua moglie Annie con i loro sette figli ci hanno accompagnato per ben dodici stagioni.

Alcuni personaggi, ormai cresciuti, hanno salutato la soap opera, prendendo strade nuove e ampliando sempre più la carriera. Jessica Biel, attrice che ha interpretato Mary Camden, dopo essersi fatta tanto conoscere e apprezzare nella serie televisiva statunitense, si è fatta conoscere anche nel mondo del cinema. Ad oggi, sono tanti i personaggi portati in scena. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Sapete che l’attrice è sposata con un famoso cantante?

Il marito della star è l’amatissimo cantante pop Justin Timberlake. Si sono conosciuti nel 2007 per sposarsi qualche anno più tardi, nel 2012. La coppia ha celebrato il matrimonio nella località di Savelletri, in Puglia. Tre anni più tardi sono diventati genitori di Silas Randall e nel 2020, è nato il secondo figlio, di nome Phineas.