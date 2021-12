Cosa significa lavorare con Maria De Filippi: lo svela Garrison

Vi siete mai chiesti cosa significa lavorare con Maria De Filippi? A svelare ogni cosa, è stato Garrison: le sue esatte parole in merito.

Maria De Filippi e Garrison sono legati da un’amicizia che va avanti da diversi anni. Storico professore di Amici, l’amatissimo ballerino di Dallas è tra i più grandi amici dell’amatissima conduttrice. Recentemente, come ricorderete, lo abbiamo visto nuovamente negli studi di Amici. Ed in quest’occasione la padrona di casa non ha potuto fare a meno di rendere noto al suo pubblico l’immenso affetto che nutre nei confronti del coreografo.

L’avventura di Garrison Rochelle al fianco di Maria De Filippi è iniziata esattamente nel 2001. È proprio dalla prima edizione di Saranno Famosi, fino a quella del 2008, che il coreografo è stato una presenza fissa nel cast del talent di Canale 5. E con le sue coreografie, col suo carattere e con la sua simpatia ha saputo conquistare davvero tutti. Ad oggi, la strada di Garrison è distante dalla scuola di Amici, ma l’affetto che nutre nei confronti della padrona di casa continua a non avere limiti. E, sia chiaro, è stato proprio il diretto interessato a dirlo. Nel corso di una sua recente intervista per Visto, il buon Rochelle non ha soltanto ripercorso la sua carriera, ma ha anche spiegato cosa significa lavorare con la De Filippi. Scopriamo insieme le sue parole?

Cosa significa lavorare con Maria De Filippi?

Maria De Filippi è la regina indiscussa di tantissimi programmi di successo e per lei lavorano davvero diverse persone. A partire da Uomini e Donne fino ad Amici, sono davvero diverse e numerose gli operatori che fanno parte della sua squadra. Tra questi, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: Garrison Rochelle.

Professore e coreografo di danza moderna di Amici, Garrison è anche uno dei più grandi amici di Maria De Filippi. Ed è proprio lui a svelare, sulle pagine del giornale Visto, cosa significa lavorare con la regina della televisione italiana. Ecco le sue parole in merito. Insomma, una rivelazione che fa chiaramente immaginare che lavorare con Maria De Filippi è un percorso molto, ma molto formativo.

L’avreste mai immaginato?