Dieci anni fa varcò la porta rossa del Grande Fratello 12: le sue foto recenti vi lasceranno senza fiato

Fu uno dei volti più amati del Grande Fratello 12, andato in onda ben dieci anni fa: scopriamo com’è diventata e cosa fa oggi.

Aveva solo 22 anni quando entrò nel cast del Grande Fratello 12, una delle ultime edizioni del reality riservato a persone comuni. Al timone c’era Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista.

Leggi anche—>>>Ha vinto il Grande Fratello 12, l’avete vista oggi? Resterete di stucco

I concorrenti che riuscirono ad arrivare in finale rimasero nella casa ben 161 giorni: il programma fu trasmesso infatti dal 24 ottobre 2011 al 1º aprile 2012. Fu Sabrina Mbarek ad aggiudicarsi la vittoria, ma il pubblico non ha dimenticato tanti altri protagonisti di quella stagione.

Ad aver lasciato il segno furono ad esempio anche Vito Mancini, oggi attore amatissimo che ha recitato nella fiction di Canale 5 Storia di una famiglia perbene, Ilenia Pastorelli diventata anche lei un’attrice di successo, Cristina Siviero, e Chiara Giorgianni.

A proposito di quest’ultima, ve la ricordate? Bellissima pr e modella milanese, restò nella casa più spiata d’Italia quasi 100 giorni. Da tempo è sparita dalle scene, ma vi assicuriamo che le sue foto attuali sono davvero incredibili!

Partecipò al Grande Fratello dieci anni: Chiara Giorgianni oggi

Nella casa di Cinecittà ebbe una storia con un altro concorrente, Amedeo Aterrano. Dopo la sua eliminazione dal programma, Chiara tornò alla vita di sempre, arricchita comunque di un’esperienza unica che aveva voluto vivere proprio per la sua particolarità. Non tutti ricorderanno che nel 2014 partecipò come tentatrice a Temptation Island.

Leggi anche—>>>Partecipò al Grande Fratello 12, impossibile dimenticarla: dopo 9 anni la ritroviamo così, incredibile!

Oggi la Giorgianni è una vocalist nei locali e si è allontanata dalla tv. I suoi scatti social sono semplicemente divini! Dopo dieci anni la sua bellezza è rimasta la stessa ed è ricordata con affetto dai fan della trasmissione: su Instagram, dove vanta oltre 72mila follower continua ad incantare tutti.

Visto? Che vi dicevamo?