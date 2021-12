Domenica In, Mara Venier perde la pazienza: “Se vuoi ridere esci da questo studio”

Scintille in studio oggi a Domenica In: Mara Venier perde la pazienza e sbotta con uno degli ospiti, è successo ad inizio puntata.

Come ogni domenica, anche oggi 5 dicembre, Mara Venier ha tenuto compagnia al pubblico con un’altra puntata della sua Domenica In. Un appuntamento che ogni settimana si rivela imperdibile: interviste emozionanti, ospiti stellari e la simpatia della conduttrice rendono il programma un vero cult ormai da anni.

Non mancano i colpi di scena e gli imprevisti, come quello accaduto durante lo spazio dedicato a Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci ieri sera ha regalato ai telespettatori un momento davvero toccante quando, nella seconda manche della gara, i concorrenti si sono esibiti in coreografie create per esprimere un’emozione, un dolore, un ricordo importante della loro vita.

Tutti sono stati all’altezza del compito assegnatogli, tutti hanno saputo raggiungere il cuore del pubblico facendo commuovere e sorridere. Se ne è parlato anche a Domenica In, dove erano ospiti molti dei volti di Ballando.

Proprio con uno di loro la Venier ha perso per un momento le staffe, vediamo cos’è successo.

Mara Venier, ‘caos’ a Domenica In: la conduttrice perde la pazienza

Commentando alcune delle esibizioni dei concorrenti ieri sera, tutti sono stati d’accordo sul fatto che una delle più coinvolgenti è stata senza dubbio quella di Valeria Fabrizi. La celebre attrice ha ricordato la sua mamma scomparsa facendo emozionare tantissimo tutti.

Anche gli altri personaggi presenti in studio si sono lasciati andare a riflessioni sull’argomento, uno dei più ‘sentiti’ emotivamente da tutti. Rossella Erra, nota opinionista della trasmissione di Milly Carlucci ad esempio ha raccontato un episodio legato alla madre defunta. A quel punto, Mara è diventata molto seria ed ha redarguito il giudice di Ballando Guillermo Mariotto.

Lo stilista è stato infatti sorpreso a ridere in quel momento abbastanza delicato. “Scusami Mariotto, ti devo dire una cosa. No, perché mi stai facendo girare le p***e. Sì. No, ti devo dire la verità. Perché tu ridevi e non era il momento di ridere. Scusami, eh – ha detto la conduttrice – Ci sono dei momenti in cui si può ridere e ironizzare. Questo non era il momento di ridere. Hai capito, Mariotto? Non ci sto. Non ci sto. Hai capito? Quando si parla di mamme che non ci sono più non ridere. Se vuoi ridere esci da questo studio, ok?”.

Mariotto si è limitato a rispondere “Ok” e a dire alla Venier di stare tranquilla. Dopo poco però la Venier ha smorzato i toni e i due hanno suggellato la pace con un abbraccio.

Cosa ne pensate?