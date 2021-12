Grazie a Vite al Limite ha ritrovato il sorriso e si mostra così al suo pubblico, ma vederla com’era prima del programma vi lascerà davvero sconvolti: che choc.

Nel corso di queste nove edizioni di Vite al Limite, diciamoci la verità, abbiamo avuto la possibilità di conoscere tantissime trasformazioni choc. Quella di cui vi andremo ampiamente a raccontare tra qualche istante, rientra perfettamente in esse. Entrata a far parte del programma con un peso che superava di gran lunga i 300 kg, la giovanissima paziente ha dato inizio ad un percorso di trasformazione davvero impressionante.

Ad oggi, la paziente del dottor Nowzaradan è finalmente ritornare in onda. E sul suo canale social ufficiale, seppure non sia molto attiva, si possono chiaramente vedere le foto della sua incredibile trasformazione. Dopo Vite al Limite si può dire chiaramente che la sua vita è cambiata, ma siete curiosi di sapere com’era prima della sua partecipazione al programma? Oggi appare così ed è davvero splendida, ma come si mostrava prima? Vi diciamo noi ogni cosa. Vi anticipiamo: è davvero scioccante vederla!

Oggi è così, ma com’era prima di Vite al Limite: che choc!

Entrata a far parte di Vite di Limite nel corso delle sue nove edizioni, Ashley Dunn è stata una di quelle pazienti del dottor Nowzaradan che ha portato al termine un percorso davvero pazzesco. Con un peso iniziale di ben 330 kg, la giovanissima donna ha rispettato fortemente la sua intenzione di ritornare in forma. Ed, una volta conclusa la sua esperienza, ha fatto in modo che la bilancia segnasse ben 170 kg in meno.

Le complicazioni, ovviamente, non sono affatto mancate. Terminato l’intervento di chirurgia bariatrica e ritornata a svolgere una vita normale, si legge che Ashley si è trovata costretta a ritornare urgentemente in ospedale per via di un’ulcera. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Ed ad oggi la bella Dunn appare in gran forma. Siete curiosi, però, di sapere com’era prima della sua partecipazione al programma? Eccola qui:

Insomma, una trasformazione davvero choc, non c’è che dire! Nel frattempo, cogliamo l’occasione per fare i nostri complimenti ad Ashley. Non è assolutamente da tutti raggiungere questo traguardo.