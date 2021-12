GF Vip 6, sta per cambiare tutto: chi entra e chi abbandona, ultimi aggiornamenti

Chi sono i concorrenti del GF Vip 6 pronti a lasciare il programma e chi entra in casa secondo gli aggiornamenti di Casa Chi.

Anche quest’anno come l’anno scorso, il GF Vip si allunga: la finale, inizialmente prevista per il 13 dicembre, si sposta a marzo. Ciò implica che i concorrenti presenti ora nella casa possano decidere liberamente se restare o andar via.

Un prolungamento di ben tre mesi comporta vari cambiamenti: in primo luogo i nuovi ingressi già cominciati con Patrizia Pellegrino e Maria Monsè, Biagio D’Anelli, Giacomo Urtis e Valeria Marini.

A quanto pare, però, le novità sarebbero appena cominciate perché ci sarebbero ancora altri Vipponi pronti a varcare la porta rossa. Non solo: non tutti i concorrenti che hanno iniziato a settembre sarebbero disposti a proseguire fino a marzo la loro avventura.

Si sono rincorse molte voci al riguardo, ma è la trasmissione Casa Chi a fare il punto della situazione e ad anticipare quali uscite e quali ingressi dovremmo aspettarci nelle prossime settimane.

GF Vip 6, chi entra e chi sta per lasciare la casa: tutte le novità

Il giornalista di Casa Chi, Gabriele Parpiglia, ha fatto sapere che quasi sicuramente a decidere di abbandonare saranno Aldo Montano, Davide Silvestri e Manuele Bortuzzo. Tutti e tre hanno dato una forte impronta a questa sesta edizione e se dovessero confermare la scelta di andar via sarebbe un duro colpo per il pubblico.

Si era anche parlato in questi giorni dell’ingresso dell’ex gieffino Ferdinando Giordano e degli ex tronisti Giulia Cavaglià e Giulio Raselli, saltati per misteriosi motivi che i protagonisti in questione si sono limitati a definire “ragioni serie”.

Anche le ipotesi su Sara Croce e Laura Cremaschi a quanto pare sono crollate per via degli impegni delle due ad Avanti un altro. Imminente dovrebbe invece essere l’entrata della bellissima showgirl Nathaly Caldonazzo.

Chi sperate che resti nel gioco e chi vorreste vedere entrare?