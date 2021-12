Iva Zanicchi finisce in ospedale: “Fa molto male”, cos’è successo

La cantante Iva Zanicchi è finita in ospedale: “Fa molto male”, sapete cos’è successo? Ve lo spieghiamo in questo articolo

Brutta notizia per i fan dell’Aquila di Ligonchio: la cantante è finita in ospedale in seguito ad un brutto incidente. “Fa molto male“, ha dichiarato, gettando nello sconforto i suoi seguaci. Cos’è successo alla famosa cantante? Se siete curiosi di saperlo, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Iva Zanicchi in ospedale: “Fa molto male”

La Zanicchi è considerata una delle personalità musicali italiane più importanti insieme a Mina, Ornella Vanoni, Patty Pravo e Milva. È soprannominata L’Aquila di Ligonchio ed è molto amata dal pubblico, sia per la sua straordinaria bravura che per il suo carattere grintoso e sensibile nello stesso tempo.

Nel corso della sua carriera si è distinta per il timbro vocale quasi tenorile, per la grande grinta e per la spiccata personalità. Ha spaziato tra i generi musicali più diversi, dal blues alla musica melodica, fino alla musica pop. È entrata nelle classifiche discografiche di svariati paesi e ha tenuto lunghe tournée in quasi tutto il mondo. Ha partecipato ben dieci volte al Festival di Sanremo ed è riuscita a vincere per ben tre volte, diventando la cantante donna ad aver vinto più volte la manifestazione.

Nelle ultime ore, però, è stata protagonista – suo malgrado – di un episodio spiacevole. La Zanicchi è finita in ospedale. La cantante era stata annunciata come ospite di “Ballando con le Stelle”, ma ha dato forfait all’ultimo momento perchè è scivolata e si è fatta male al piede.

È stata lei stessa ad informare i suoi seguaci sul suo account social: “Ecco qua, sono scivolata e ho sbattuto il piede, non è rotto ma è una brutta distorsione e fa molto male”. Il medico ha escluso una frattura, ma la Zanicchi lamenta un gran dolore e quindi ha fatto una lastra per verificare le sue condizioni: “Dobbiamo fare una lastra, ma penso proprio che non sia rotto, lo escluderei”.