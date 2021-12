Ricordate Lorella Cuccarini nella fiction L’Isola di Pietro? Ha recitato con Gianni Morandi

Lorella Cuccarini è anche un’attrice: ricordate quando ha recitato ne L’Isola di Pietro? L’abbiamo vista al fianco di Gianni Morandi.

Lorella Cuccarini , quest’anno, è l’insegnante di canto nella scuola di Amici 21. Nella ventesima edizione, l’abbiamo vista vestire un ruolo diverso, quello di maestra di ballo. Per questa edizione, Maria De Filippi le ha chiesto di poter passare all’altra cattedra.

La Cuccarini, spronata da Maria, dopo averci pensato, ha accettato. Non ha deluso le aspettative di nessuno. Il talent ha avuto inizio a settembre, in anticipo rispetto alle scorse edizioni. La maestra di canto ama far sentire i ragazzi a proprio agio, tanto che, è stata spesso ‘accusata’ di essere una mamma chioccia con i suoi allievi. Lei ha una carriera alle spalle immensa, e in questi anni, ha spaziato da un ambito ad un altro. Ricordate, quando, Lorella, ha recitato nella fiction L’Isola di Pietro?

Leggi anche Lorella Cuccarini e Beyoncè, il retroscena spunta fuori solo ora: è stato svelato tutto a Verissimo

Lorella Cuccarini, la ricordate ne L’Isola di Pietro? Ha recitato con Gianni Morandi

Per il secondo anno consecutivo, Lorella Cuccarini fa parte della scuola di Amici. In questa edizione, però, ha assunto il ruolo di maestra di canto, a differenza della ventesima edizione, che era nella cattedra di ballo. Maria De Filippi sembrerebbe avere molta fiducia nella Cuccarini.

Leggi anche Non è una villa come le altre: la casa di Lorella Cuccarini è davvero da sogno

Sappiamo che questa è meritata, perchè Lorella è una grande artista. E’ una conduttrice televisiva, ballerina, cantante, attrice e conduttrice radiofonica. La maestra di canto ha anche recitato in diverse serie tv e film. Ricordate, quando, l’abbiamo vista ne L’Isola di Pietro? Ha recitato al fianco di Gianni Morandi nella seconda stagione.

Questo uno scatto ripreso da una scena della fiction di canale cinque. Lorella ha interpretato il personaggio di Isabella, una donna forte che vive un matrimonio infelice, tradita più volte dal marito. E’ stato Pietro, interpretato dal grande Morandi, ad aiutarla. Lorella Cuccarini ha recitato nella fiction nel 2018 e ci ha conquistato, come solo lei sa fare.