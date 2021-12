Mai vista così prima d’ora, ora è irriconoscibile: look stravolto, clamoroso!

Così non l’avevamo mai vista prima d’ora, ora è proprio irriconoscibile: il suo look è completamente stravolto, difficile da crederci.

Un look completamente stravolto, quello che, qualche giorno fa, la super modella ha sfoggiato sul suo canale social ufficiale. Lasciando tutti i suoi ammiratori completamente senza parole. D’altra parte, il cambio look che è stato effettuato, è davvero pazzesco! Ed è più che normale, quindi, che abbiamo lasciato tutti sconvolti!

Fino a questo momento, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed ammirare la bellezza della modella con capelli biondi e corti. Da qualche giorno a questa parte, però, tutto è cambiato. E il motivo è piuttosto semplice. Seppure non sappiamo quali siano i motivi che hanno spinto la super modella a modificare e a stravolgere il suo look, possiamo dirvi che il cambio è stato davvero drastico! Fino ad ora, infatti, non l’avevamo mai vista così. Inutile raccontarvi, ovviamente, la reazione dei suoi sostenitori. Seppure la giovanissima modella abbia modificato la sua immagine, alla maggior parte dei suoi followers questo ‘colpo di testa’ è piaciuto tantissimo. E, lo ammettiamo, non soltanto a loro. Siete curiosi, però, di sapere di chi stiamo parlando? E, soprattutto, a che cosa in particolare facciamo riferimento?

Ha stravolto il suo look, mai vista così prima d’ora: clamoroso, ora è irriconoscibile

Attivissima sul suo canale social ufficiale, la super modella non perde occasione di potersi mostrare e di poter interagire coi suoi sostenitori. Dando uno sguardo approfondito al suo canale social ufficiale, infatti, abbiamo avuto la possibilità di rintracciare tantissimi scatti. E tutti sono diversi tra di loro. Stiamo parlando proprio di lei: la splendida Eva Herzigova.

Proprio qualche giorno fa, però, la giovanissima ed famosa donna non ha potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico una sua foto in cui si mostra con il look completamente stravolto. Fino a quel momento, infatti, l’avevamo apprezzata con capelli biondi. Ed ora, invece? Date un po’ uno sguardo qui:

A quanto pare, sembrerebbe che Eva Herzigova abbia modificato il colore dei suoi capelli, rendendoli rosa, ma abbia deciso di dare un’altra spuntatina. Per noi, c’è da ammetterlo, è decisamente bellissima e lo sarà anche per voi, ma l’avreste riconosciuta?