Mamma ho perso l’aereo, sorpresa per i fan: in affitto la casa del famoso film, quanto costa

Mamma ho perso l’aereo, sorpresa per i fan: in affitto la casa del famoso film, quando costa soggiornarvi.

Tutti abbiamo visto almeno una volta il famoso film Mamma, ho perso l’aereo. Uscito nel 1990, ancora oggi, a distanza di anni, è uno dei film di Natale più amati. Al centro della trama la famiglia McCallister, pronta per partire per Parigi e trascorrere le vacanze di Natale.

La mattina della partenza, nella confusione, il figlio più piccolo, Kevin, deriso da tutti, viene lasciato a casa. La sera prima, era stato messo in punizione in soffitta. Preso dalla rabbia, desidera non vedere più nessuno della sua famiglia e al mattino, sembra che, per pura coincidenza, il suo desiderio sia realizzato. Kevin approfitta così per fare quello che vuole, ma ben presto, dovrà fare i conti con due ladri. Il film è molto divertente, il tutto ubicato nella grande casa della famiglia, dove, il giovane, affronterà i due furfanti. Ebbene, proprio quella casa che abbiamo tanto amato disfare dal protagonista di Mamma, Ho perso l’aereo, sarà presto accessibile a chiunque.

Leggi anche “Mamma Ho Perso l’Aereo” torna al cinema con un ‘remake’: cast stravolto, ecco i nuovi protagonisti

Mamma ho perso l’aereo, in affitto la casa: come fare per prenotare e quanto costa

I fan dell’amatissimo film saranno sicuramente contenti di questa sorpresa. Soprattutto chi, vive nelle vicinanze, potrà provare a vivere questa ‘esperienza’. Come vi abbiamo accennato, la casa del Film Mamma, ho perso l’aereo, sarà presto accessibile.

Leggi anche Ricordate l’adorabile bambino protagonista di “Mamma ho perso l’aereo”: com’è diventato

A quanto pare, la dimora potrà essere prenotata per essere affittata su Airbnb per una sola notte, quella del 12 dicembre, per un massimo di quattro ospiti, al costo simbolico di 25 dollari. Questa sorpresa è stata organizzata in occasione dell’uscita di “Home Sweet Home Alone – Mamma, ho perso l’aereo“, nuovo sequel del film del 1990.

Durante il soggiorno, gli ospiti avranno la possibilità di avere al loro fianco un Host d’eccezione, ovvero il fratello maggiore di Kevin, Buzz McCallister, che aprirà le porte della casa della sua famiglia a Chicago. Non solo, avranno anche la possibilità di vivere la bellissima atmosfera natalizia vissuta dalla famiglia McCallister, una cena a lume di candela, guardare il nuovo film di Natale e ricevere in regalo la casa di “Mamma, ho perso l’aereo” realizzata da Lego. E allora, chi non vorrebbe vivere una notte magica nella casa di Kevin?