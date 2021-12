Paola Caruso ha ritrovato l’amore: il fidanzato sarebbe un famoso politico

La showgirl Paola Caruso sembrerebbe aver ritrovato l’amore, il fidanzato sarebbe un famoso politico: ecco di chi si tratta

La vita sentimentale dell’ex ‘Bonas’ di Avanti un altro è stata fino al momento abbastanza travagliata. La Caruso, però, al momento sembrerebbe aver ritrovato il sorriso. Il nuovo fidanzato sarebbe un famoso politico, appartenente ad un noto partito italiano.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip, Paola Caruso contro Pupo: il duro attacco su Instagram

Paola Caruso, chi è il nuovo fidanzato

Paola Caruso è nata a Catanzaro il 17 Gennaio 1985, ha 36 anni ed è una donna di spettacolo, impegnata da diversi anni come opinionista e ospite fissa di alcuni salotti pomeridiani. È laureata in Giurisprudenza, ma ha deciso di lanciarsi nel mondo dello spettacolo. È divenuta famosa soprattutto grazie alla partecipazione all’undicesima edizione de “L’Isola dei famosi”. È conosciuta, però, per essere stata la ‘Bonas‘ della trasmissione televisiva “Avanti un altro”.

LEGGI ANCHE: Paola Caruso, colpo di scena: il gesto inaspettato di Francesco Caserta, il padre del piccolo Michelino

La sua vita sentimentale è stata abbastanza travagliata. A lei si attribuiscono molti amori, a cominciare dal figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Un altro dei suoi flirt sarebbe stato l’ex tronista Daniele Interrante, ma anche Lucas Peracchi. Nel 2014 ha avuto una relazione con Andrea Casalino, conclusasi poco dopo a causa della distanza. In seguito è stata legata sentimentalmente al pugile salernitano Dario Socci. La loro storia è terminata nel luglio 2021.

LEGGI ANCHE: Paola Caruso ‘da censura’: il body in pizzo è trasparente, fan impazziti per lo scatto in intimo

Adesso, però, la ‘Bonas’ sembra aver ritrovato l’amore. La Caruso sarebbe fidanzata con un famoso politico. Volete sapere di chi si tratta? Se siete curiosi, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Secondo un’indiscrezione lanciata dal magazine “Oggi”, la Caruso si sarebbe fidanzata con un politico. Si tratterebbe di un consigliere regionale di Forza Italia, ovvero Paride Mazzotta. La coppia, sempre stando alle indiscrezioni che circolano sul loro conto, sarebbe volata alle Maldive per godersi un po’ di meritato relax.

Nelle ultime ore, la Caruso ha pubblicato anche alcune foto sui social network. In uno scatto, Paola e Paride compaiono in una romantica cena a lume di candela in spiaggia.