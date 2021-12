Arriva Paolo Bonolis a far chiarezza sull’amico Luca Laurenti: “è la sua scelta, lui è fatto così”.

Ultimamente I fan di Luca Laurenti e il mondo del web si stanno chiedendo cosa succede al comico e conduttore, il quale sembrerebbe scomparso dal mondo sociale. A rispondere alle persone preoccupate per Laurenti arriva a fare chiarezza il collega e amico Paolo Bonolis.

Luca Laurenti sembrerebbe da tempo scomparso dal mondo della televisione e i suoi fan si sono preoccupati per lo stato di salute del conduttore, musicista e comico, tra i più apprezzati nel nostro paese. A sciogliere il dubbio sulla strana situazione di Luca Laurenti è il suo fedele collega e soprattutto amico da più di 30 anni, Paolo Bonolis. Quest’ultimo ha tranquillizzato i fan spiegando che “è la sua scelta”. Il grande pubblico dal canto suo non vede l’ora di ritrovare il suo beniamino di Avanti un altro e ridere grazie alla sua allegria. Paolo Bonolis in risposta ai fan spiega quello che sta succedendo.

Paolo Bonolis fa chiarezza su Luca Laurenti

Il maestro, così chiamato da sempre dall’amico Bonolis, a quanto pare sta bene. I suoi molteplici sostenitori non devono essere preoccupati per lo stato di salute del comico poiché è tutto a posto. Paolo Bonolis in risposta a tutti quelli che chiedono del suo amico afferma: “Luca è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come ‘Il solitario di Rio Grande‘. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita”. Probabilmente la situazione della pandemia non è stata facile per il sensibile animo di Luca Laurenti, che preferirà aspettare il miglioramento della situazione, prima di tornare sotto le luci della ribalta.

A dare un’ulteriore spiegazione ci pensa Marco Salvati, amico storico sia di Laurenti che di Bonolis. “Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa. Luca Laurenti conduce una vita monacale. È un uomo spirituale. È imprevedibile e lunare come si vede in televisione ma ha un universo attorno a sé che meriterebbe di essere esplorato”. A quanto pare però Luca Laurenti sarà presente con le nuove registrazioni di Avanti un altro, anche se non sono ancora iniziate.

Noi non vediamo l’ora di rivedere il maestro Luca Laurenti di nuovo sul piccolo schermo a farci sorridere e intrattenere.