Patrizia, la figlia di Cecchini in Don Matteo, la ricordate? La sua vita è molto diversa adesso

Impossibile dimenticarla come Patrizia Cecchini nella fiction Don Matteo: ha partecipato alle prime stagioni della serie, ma cosa fa ora?

Con lei ci siamo emozionati, abbiamo riso, sofferto e gioito: il suo personaggio è stato amato davvero da tutti tanto che la sua uscita dalla serie fu un colpo duro per tutti i fan di Don Matteo.

Patrizia era la figlia del maresciallo Antonio Cecchini, interpretato dallo straordinario Nino Frassica, e nel corso della stagioni si innamora del capitano Giulio Tommasi alias Simone Montedoro. I due alla fine si sposano e diventano genitori di una bellissima bambina nonostante il papà di lei all’inizio non sia molto favorevole all’unione di sua figlia con il suo superiore.

Il ruolo di Patrizia, fatta uscire dalla serie mediante un tragico incidente stradale, fu interpretato dall’attrice Pamela Saino, all’epoca venticinquenne. Oggi questa dolcissima artista ha 34 anni ed è sparita un po’ dalle scene negli ultimi tempi. Scopriamo quale cambiamento è avvenuto nella sua vita.

Era Patrizia Cecchini in Don Matteo: com’è cambiata la sua vita negli ultimi anni

Prima di approdare sul set al fianco di Terence Hill, aveva recitato nella terza stagione di un altro grande successo Rai, Incantesimo.

Dopo l’addio a Don Matteo, la bella Pamela ha lavorato in progetti importanti come Distretto di Polizia, Provaci ancora prof!, Il restauratore. Ha preso parte anche a film per il cinema, ma da qualche anno si è allontanata dalle luci della ribalta.

Pamela è infatti diventata una splendida mamma: suo figlio Gabriel, che appare in vari scatti pubblicati sul suo profilo Instagram, è nato il 4 maggio 2019. L’attrice quindi si è data una pausa per dedicarsi a tempo pieno al suo ruolo di mamma.

Noi speriamo di ritrovarla presto in tv, siete d’accordo anche voi?