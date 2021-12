Piedi al limite, pelle morta ed unghie impressionanti: le crude immagini del caso di David

David definisce i propri piedi “un disastro”: li ha trascurati a lungo e a Piedi al limite mostra pelle morta ed unghie spaventose.

La situazione che si presenta agli occhi del dottor Brad Shaeffer in questo episodio di Piedi al limite ha dell’inverosimile: David ha così tanta pelle morta che è possibile staccarla con le mani e le sue unghie sono così lunghe che si sono curvate provocandogli dolori terribili.

Il famosissimo chirurgo podologo americano si accorge subito della gravità della micosi da cui è affetto il paziente. David soffre di emofilia, malattia per la quale il sangue non si ferma nel caso di emorragia. Il pericolo più grande per le persone che ne soffrono è un’emorragia interna.

Da piccolo, inoltre, David ha avuto infatti un’emorragia cerebrale che ha compromesso le sue capacità cognitive. Ha anche perso sua madre, trauma che certamente ha avuto forti ripercussioni su di lui. Questa sofferenza lo ha spinto a lasciarsi andare e a non prendersi cura dei sé stesso: ciò ha portato allo stato in cui si trovano ora i piedi.

Piedi al limite, tra tanta pelle morta il dottor Shaeffer fa una scoperta incredibile

Per prima cosa il dottore taglia le lunghissime unghie di David: operazione di certo non facile, perché se dovesse tagliarsi il paziente potrebbe correre grossi rischi.

Tra la tantissima pelle morta il chirurgo scopre un callo enorme sotto pelle che, se non verrà rimosso, diventerà sicuramente un tiloma. Quest’ultimo si estende solitamente per gran parte del derma sottostante determinando dolore.

E’ necessario asportarlo col bisturi. Per limare le unghie tagliate precedentemente, il medico userà la fresa. Il paziente soffre tantissimo e le sue urla si fanno sentire anche al di fuori dello studio. Terminato il tutto, David fa un pediluvio, passo essenziale del trattamento.

Che dire, la situazione è migliorata moltissimo!