“Il posto più strano dove l’ho fatto…”: Alessia Marcuzzi risponde alle domande dei followers, rivelando alcune curiosità inedite.

Si chiama “Ale in the box” ed è uno dei momenti più attesi dai numerosi followers di Alessia Marcuzzi. Si, perché attraverso un box domande nelle sue stories di Instagram, l’amatissima conduttrice risponde ai suoi fan, rivelando curiosità ed aneddoti spesso inediti sulla sua vita.

Dai consigli sull’amore a segreti di bellezza, senza tralasciare dettagli ‘piccanti’. Tra le domande rivolte ad Alessia dai followers è apparsa questa: “il posto più strano dove hai fatto l’amore?”. E la conduttrice ha risposto in modo decisamente originale, scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE —–>Alessia Marcuzzi, svelato il suo ‘segreto’ di bellezza: proprio così si tiene in forma, l’avreste mai detto?

Alessia Marcuzzi risponde alle curiosità dei followers: “il posto più strano dove l’hai fatto”

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo, ma forse non tutti sanno che è una vera e propria star anche sui social. Il suo profilo Instagram conta ben 5,2 milioni di followers, con i quali la conduttrice condivide foto e video delle sue giornate. E ai quali toglie qualche interessante curiosità! Su Instagram, Alessia si diverte a rispondere ad alcune domande dei fan, attraverso un box nelle stories: con la sua solita ironia e schiettezza, la conduttrice ha rivelato diversi dettagli inediti sulla sua vita privata. Come il posto più strano in cui ha fatto l’amore!

LEGGI ANCHE —–>Forse non avete mai visto la casa di Alessia Marcuzzi: tutti i dettagli che non sfuggono

Alla domanda rivoltale da un followers, Alessia ha risposto con una gif animata decisamente eloquente: un aereo in volo! Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —->Alessia Marcuzzi, cosa fa da quando non è più in tv e sulla possibilità di tornare a condurre rivela che…

Attraverso questo “gioco” su Instagram, Alessia Marcuzzi si mostra in tutta la sua semplicità, interagendo con i fan in maniera naturale ed ironica. Se non volete perdervi i prossimi appuntamenti con Ale in the box, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti interessanti ed originali, non ve ne pentirete!