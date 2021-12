Sanremo 2022, è già bufera: nel mirino una big scelta da Amadeus

Sanremo 2022 è già nella bufera, nel mirino una big scelta dal conduttore e direttore artistico Amadeus: ecco cos’è successo

La settantaduesima edizione della manifestazione canora è già nella bufera. Nel mirino è finita una cantante scelta dal conduttore e direttore artistico nella lista dei ventidue big in gara. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo e lo scoprirete.

Sanremo 2022 nella bufera, cos’è successo ad Amadeus

Quasi tutto pronto per la settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Ieri sera, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i ventidue big in gara durante l’edizione del TG1. La lista è ricca di sorprese: ritorni inaspettati, nomi illustri e ovviamente le giovani promesse. La manifestazione canora andrà in onda dall’1 al 5 febbraio 2022 su Rai 1.

Questa la lista dei ventidue cantanti in gara: Achille Lauro, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Fabrizio Moro, Irama, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Aka7Even, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista e Ana Mena.

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, però, è già nella bufera. Nel mirino, infatti, è finita una delle cantanti scelta dal conduttore e direttore artistico della manifestazione canora. Volete sapere cos’è successo e soprattutto di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo.

Nel mirino è finita Ana Mena, cantante di origini spagnole. Ebbene, sono proprio le sue origini a far discutere. Al Festival della canzone italiana parteciperà una cantante spagnola. Ad alzare il polverone è Francesco Monte, che l’anno scorso si è presentato alle selezioni di Sanremo Giovani.

L’ex tronista ha scritto sui social: “Ma siete seri? Non era il festival della canzone italiana? Si presuppone dei cantanti italiani… Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara ma solo esibirsi come ospiti. Cambiato qualcosa a scapito di noi italiani?”.