Sanremo 2022, chi sono i 22 Big in gara: ci sono anche due amatissimi ex di Amici 20

Sanremo 2022, chi sono i 22 Big in gara: ci sono anche due amatissimi ex dell’ultima edizione di Amici; l’annuncio di Amadeus.

Quest’anno l’attesa è terminata in anticipo. Grazie ad una modifica del Regolamento, Amadeus aveva la possibilità di annunciare in qualunque momento i nomi dei Big in gara nella prossima edizione di Sanremo. E il conduttore lo ha fatto proprio ieri sera, in diretta, nel corso della consueta edizione delle 20 del TG 1.

Chi sano i 22 cantanti che si sfideranno sul palco dell’Ariston, dal 1 al 5 febbraio? Alcuni nomi erano già spuntati fuori nelle varie indiscrezioni, ma ci sono anche tante sorprese. Un cast ricchissimo, che comprende artisti che hanno fatto la storia della musica italiana ma anche giovani voci emergenti. Scopriamoli insieme!

Chi sono i 22 Big di Sanremo 2022: l’annuncio di Amadeus in diretta al TG 1

Mancano ancora un paio di mesi a Sanremo 2022 ma se il buongiorno si vede dal mattino, sarà un’edizione scoppiettante. Il cast messo su da Amadeus si presenta super variegato, in grado di attrarre una platea ampissima. Si, perché ci sono artisti amatissimi dai giovani, ma anche vere e proprie colonne della musica italiana. Come Gianni Morandi, che torna in gara dopo ben 50 anni: nel 2011 e nel 2012, il cantante ha vestito i panni di conduttore dell’amatissima kermesse canora. O come Massimo Ranieri, che manca da Sanremo dal ’97: sarà la sua sesta partecipazione.

Torneranno Iva Zanicchi, Emma Marrone ed Elisa, che ha trionfato 20 anni fa con Luce. Quarto anno consecutivo per Achille Lauro, per due anni concorrente in gara e l’anno scorso nel cast fisso: quale brano presenterà quest’anno?

Debutto all’Ariston per due amatissimi ex dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: Sangiovanni ed Aka7even. In seguito, la lista dei 22 big pubblicata su Instagram da Amadeus:

Eh si, un cast eccezionale! E non è finita qui: a loro si aggiungeranno i due vincitori di Sanremo Giovani, che saranno annunciati il 15 dicembre. Entrambi saranno ufficialmente due concorrenti Big dell’edizione. Insomma, la terza edizione di Sanremo targata Amadeus ha tutte le carte in regola per diventare speciale. Noi non vediamo l’ora che arrivi febbraio, e voi?