Le loro nozze sonno avvenute davanti alle telecamere, ma cos’è successo dopo 90 giorni per innamorarsi: clamoroso colpo di scena.

Credete che con Matrimonio a prima vista Italia abbiamo visto tutto? Vi sbagliate di grosso! Oltre al famosissimo e seguitissimo programma italiano in onda su Real Time, c’è anche un’altra trasmissione che mette alla prova i sentimenti dei suoi partecipanti. Stiamo parlando proprio di 90 giorni per innamorarsi. Avete mai seguito una sua puntata? Senza alcun dubbio, si!

Leggi anche –> Brandon e Julia dopo 90 giorni per innamorarsi sono ancora una coppia? Non tutti lo avrebbero immaginato

A differenza di Matrimonio a prima vista Italia, che prevede le nozze immediate tra sposo e sposa, 90 Giorni per innamorarsi procede molto più lentamente. Appurato che a conoscersi sono sempre due perfetti sconosciuti provenienti entrambi da diversi parti del mondo, i due protagonisti del programma hanno la possibilità di conoscersi per circa 90 giorni. E di decidere al loro termine se sposarsi o meno. Tra i concorrenti che abbiamo conosciuti nel corso di queste nove edizioni del programma, non possiamo fare a meno di ricordarci di loro: Mohamed e Danielle! Sono trascorsi anni dalla loro partecipazione, ma cos’è successo dopo le nozze davanti alle telecamere? Clamoroso colpo di scena: scopriamo tutti i dettagli!

Leggi anche –> Dopo 90 giorni per innamorarsi è successo l’inimmaginabile: che fine hanno fatto oggi Andrew ed Amira

Cos’è successo dopo le loro nozze a 90 giorni per innamorarsi? Colpo di scena

Mohamed e Danielle, come dicevamo precedentemente, sono stati due protagonisti della seconda edizione di 90 giorni per innamorarsi. I due, nonostante le mille difficoltà, si sono conosciuti per circa 90 giorni. E, al loro scadere, hanno deciso di convolare a nozze. Com’è cambiata la loro vita oggi? Cos’è successo dopo il loro matrimonio davanti alle telecamere?

Leggi anche –> Dopo 90 giorni per innamorarsi la loro vita è cambiata: Brett e Daya sono ancora insieme a distanza di 6 anni?

Forse non tutti lo sanno, ma dopo qualche anno dalle loro nozze, Mohamed e Danielle si sono detti ‘addio’. E, purtroppo, non l’hanno fatto nei migliori dei modi. Per circa due anni dalla loro separazione, infatti, i due non si sono mai parlati. Fino a quando, però, proprio recentemente, il giovane Mohamed ha iniziato a farsi risentire. Un vero e proprio colpo di scena, quindi. E, sia chiaro, questo non significa affatto che siano ritornati ad essere marito e moglie, ma che siano ritornati ad avere un rapporto da amici.

Vi piacerebbe poterli rivedere insieme?