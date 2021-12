La somiglianza con sua mamma è davvero impressionante: lei è la figlia di una celebre attrice, ma l’avete riconosciuta? Da non crederci.

Da restarne davvero impressionati, non c’è che dire! Bellissima e giovanissima, la ragazza raffigurata in foto è la figlia di una celebra attrice e modella internazionale. Si chiama Kaia. E, vi assicuriamo, la somiglianza con la sua splendida mamma è davvero impressionante.

Così come sua mamma, anche la giovanissima Kaia ha deciso di seguire le orme di famiglia. E di calcare le più importanti passerelle di moda. Con un fascino incredibile e una bellezza al di fuori del normale, la giovane vanta di un seguito davvero impressionante. È proprio su Instagram che, al di là del fatto che è seguitissima, ama condividere foto con il suo amatissimo pubblico. Ragione per cui, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare uno scatto che la ritrae in compagnia della sua mamma. Sono bellissime, non c’è che dire. E non credete che sia finita qui: sono due gocce d’acqua! Guardate con attenzione la foto riproposta in alto, siete riusciti a riconoscerla? Scopriamo insieme ogni cosa.

È la figlia di una celebre attrice e modella: somiglianza choc con la mamma

Sembrerebbe proprio che la carriera da modella di Kaia sia iniziata davvero da piccolissima. Splendida come la sua mamma, sembrerebbe proprio che la giovanissima ragazza abbia iniziato a calcare le prime passerelle di moda quando aveva soltanto 10 anni. Da quel momento, la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Volto di tantissimi brand di successo, Kaia sta seguendo perfettamente le orme della sua mamma. A tal proposito, ma di chi stiamo parlando esattamente?

Come dicevamo precedentemente, se guardate con attenzione lo scatto, non farete affatto fatica a capire di chi stiamo parlando. Stessi lineamenti, stessi occhi e stessa bellezza, mamma e figlia sono due gocce d’acqua. Di chi stiamo parlando? Eccole qui:

Avete visto proprio bene, si! Kaia non è altro che la figlia della splendida Cindy Crawford. Diteci la verità: avevamo ragione nel dirvi che sono due gocce d’acqua, vero?