Uomini e Donne, colpo di scena tra Joele e Ilaria: il gesto che tutti hanno notato non lascia spazio a dubbi.

La loro storia è nata in modo anomalo, nello studio di Uomini e Donne. Joele e Ilaria si sono conosciuti grazie al programma di Maria De Filippi, che hanno dovuto però lasciare in anticipo, dopo che la redazione ha scoperto un possibile contatto esterno. Qualcosa che, come sappiamo, va contro il regolamento della trasmissione. Tra loro, però, è iniziata une bella frequentazione, che è proseguita a telecamere spente… Ma cosa è successo nelle ultime ore?

Le voci di una presunta crisi tra l’ex tronista e la sua ex corteggiatrice circolano sul web da diverse settimane, ma i diretti interessati hanno sempre smentito. Poco fa, però, un gesto fa tremare i fan della coppia. Scopriamo i dettagli.

Uomini e Donne, Joele e Ilaria si sono lasciati? Il gesto non è passato inosservato

Joele Milan e Ilaria Melis si sono lasciati? I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno sempre smentito finora le voci di una presunta rottura. Nelle scorse ore, però, un movimento social non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. Un gesto che non fa ben sperare, voi lo avete notato?

Ebbene, come riportato anche da Deianira Marzano sul suo profilo, Joele ha smesso di seguire su Instagram Ilaria. Un gesto che rappresenta assolutamente un buon segno. Che tra i due sia davvero finita? Secondo la blogger Deianira non ci sono dubbi: la storia è terminata, anche se la rottura non è stata ancora ufficializzata.

E secondo la Marzano, anche l’altra neo coppia formata da Matteo e Noemi sarebbe già arrivata ai titoli di cosa. I due sono apparsi insieme al compleanno dell’ex tronista, ma anche per loro c’è aria di crisi. Non ci resta che attendere eventuali smentite o conferme dai diretti interessati.