“35 milioni”: George Clooney ha detto ‘no’, una decisione clamorosa

Al quotidiano The Guardian, George Clooney ha raccontato la decisione di aver rifiutato la strepitosa cifra per un principio ben preciso.

E’ uno dei divi di Hollywood più acclamati al mondo e la sua carriera è fatta di un successo dietro l’altro. Lo scorso maggio ha festeggiato i suoi 60 anni, ma George Clooney è come il vino: migliora con tempo.

Intervistato dal quotidiano britannico The Guardian, l’attore ha parlato dei suoi prossimi progetti tra cui il nuovo film The Tender Bar, che ha diretto. A recitare però troviamo altre star come Ben Affleck, Daniel Ranieri e Tye Sheridan: è la storia di un ragazzo cresciuto a Long Island che cerca nei clienti del bar di suo zio una figura paterna.

“Un film garbato”, così lo definisce Clooney che a The Guardian ha confessato cosa ha provato negli ultimi cinque anni da cittadino statunitense: “L’intero Paese (gli Stati Uniti), negli ultimi cinque anni è stato travolto da odio e rabbia, e talvolta anch’io. Sono stato arrabbiato e questa era una storia così delicata. È un film garbato, volevo farne parte, e ho pensato che forse il pubblico avrebbe voluto far parte di un’esperienza così”.

A breve inoltre l’ex protagonista di ER – Medici in prima linea partirà per l’Australia dove reciterà al fianco di Julia Roberts nel film Ticket to Paradise di Ol Parker. E non è finita qui perché dopo George sarà impegnato nel Regno Unito in un altro progetto con Brad Pitt.

Al quotidiano ha poi confessato una decisione clamorosa che stenterete a credere.

George Clooney, la decisione desta scalpore: rifiutati 35 milioni di dollari, ecco perché

L’ex ‘dottor Ross’ ha raccontato di aver preso una decisione insieme a sua moglie Amal, avvocato per i diritti umani: “Mi sono stati offerti 35 milioni di dollari per un giorno di lavoro per uno spot di una compagnia aerea, ma ne ho parlato con Amal e abbiamo deciso che non ne valeva la pena”.

Ma cosa lo ha spinto a rifiutare? Ebbene, il divo ha spiegato che la compagnia aerea era associata a “un Paese che, sebbene sia un alleato, è a volte discutibile, e così ho pensato: se mi toglie un minuto di sonno, non ne vale la pena”.

