Nel corso della puntata di Amici, LDA ha vinto il suo primo disco d’oro: avete visto come ha reagito papà Gigi? Da non perdere!

Un traguardo decisamente importante, quello portato a termine da LDA! Per la prima volta in assoluto nel corso di questa ventunesima edizione di Amici, a vincere il primo disco d’oro è stato proprio lui: Luca D’Alessio!

Sin dalla sua prima volta nello studio di Amici, l’inedito ‘Quello che fa male’ ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Ed adesso, a distanza di settimana dall’inizio di questa ventunesima edizione del talent di Maria De Filippi, ne abbiamo proprio la conferma. Nel corso della puntata di Domenica 5 Dicembre, LDA è stato premiato da Anna Pettinelli. Ed ha ricevuto l’ambitissimo disco d’oro. Insomma, un premio decisamente importante. E che sottolinea il suo talento. Siete curiosi, però, di sapere come ha reagito il suo papà? Sappiamo benissimo che, seppure da lontano, Gigi D’Alessio segue suo figlio. E non perde occasione di potergli dimostrare la sua vicinanza. Come avrà reagito, però, al suo disco d’oro?

LDA vince il suo primo disco d’oro: arriva la reazione di Gigi D’Alessio

Non è assolutamente la prima volta che Gigi D’Alessio fa chiaramente intendere di seguire suo figlio nella scuola di Amici. E di essere fortemente orgoglioso di lui. È proprio per questo motivo che, dopo aver ottenuto il suo primo disco d’oro, il cantante napoletano non ha potuto fare a meno di reagire a questa magnifica notizia.

Se questi sono i presupposti, siamo convinti che LDA farà grandi cose nella scuola di Amici. Siete curiosi, però, di sapere come ha reagito Gigi D’Alessio a questo incredibile traguardo di suo figlio? La notizia, come potete chiaramente comprendere, è piuttosto sensazionale. E il cantante napoletano non ha potuto affatto fare a meno di esprimere la sua gioia. Scopriamo insieme cosa ha fatto!

Avete visto proprio bene, si! Al post Instagram di Amici in cui viene sottolineato il riconoscimento attribuito ad LDA, Gigi D’Alessio non ha potuto fare a meno di cliccare il suo ‘like’.