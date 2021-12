Le anticipazioni della quarta puntata di Blanca ci fanno pensare che sarà una puntata imperdibile: accadrà l’impensabile alla Ferrando.

Una terza puntata di Blanca coi fiocchi, diteci la verità! D’altra parte, vi avevamo avvertito che, così come le puntate d’esordio, anche quella di questa sera sarebbe stata imperdibile. Reggetevi forte, però: quella che andrà in onda Lunedì 13 Dicembre lo sarà ancora di più!

Esattamente tra una settimana, quindi, andrà in onda la quarta e terzultima puntata di Blanca. Ma cosa accadrà? Appurato che la Ferrando è sempre più in ‘crisi’ a causa di Liguori, la sovraintendente dovrà fare i conti con un caso ancora più ostico. In particolare, da quanto si legge dalle anticipazioni, sembrerebbe che avrà a che fare con un ex spacciatore, Lorenzo. Ma non è affatto finita qui. A quanto pare, sembrerebbe che Blanca sarà la protagonista di qualcosa di losco. E che, senza alcun dubbio, la farà spaventare. E non poco. Scopriamo insieme ogni cosa.

Blanca del 13 Settembre, le anticipazioni della quarta puntata: cosa accadrà

Se anche questa terza puntata di Blanca vi è piaciuta e vi ha appassionato, siate sicuri che i colpi di scena non mancheranno affatto negli appuntamenti che verranno. In particolare, sembrerebbe che la quarta puntata, che andrà in onda Lunedì 13 Dicembre, sarà piuttosto imperdibile.

In primo luogo, come dicevamo precedentemente, la sovraintendente dovrà fare i conto con un ex spacciatore. Stiamo parlando di Lorenzo. Il giovane ragazzo, a quanto pare, sembrerebbe che abbia chiuso con il suo passato. E che adesso, invece, si stia dedicando a qualcosa di completamente diverso. Sarà davvero così? Chi lo sa! Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che l’incolumità di Blanca verrà messa a repentaglio. In particolare, dalle anticipazioni si legge che ci sarà un losco individuo che entrerà nella sua casa. Ed iniziare a spiarla. Al momento, sia chiaro, non sappiamo cosa accadrà. Una cosa, però, è certa: la Ferrando vivrà dei momenti davvero di tensione!

Se siete curiosi di sapere cosa accadrà, non vi resta che seguire la quarta puntata di Blanca. L’appuntamento è sempre quello: Lunedì 13 Dicembre a partire dalle ore 21:30 circa su Rai Uno.