Antonella Clerici, com’è oggi e cosa fa nella vita l’ex compagno Eddy Martens

Sapete cosa fa nella vita Eddy Martens, ex compagno di Antonella Clerici? Cos’è successo dopo la fine della loro relazione.

Antonella Clerici è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate della televisione italiana. L’abbiamo vista al timone di molti programmi e tutti molto importanti. Per anni è stata al timone de La prova del cuoco e ci ha conquistato con la sua schiettezza e spontaneità.

Dopo diverso tempo distante da questo tipo di format, è ritornata, con il programma E’ sempre mezzogiorno, in onda su Rai Uno. Sappiamo che la Clerici ha un compagno e si chiama Vittorio Garrone. In passato, però, ha avuto una relazione, durata ben 10 anni, con Eddy Martens, il padre di sua figlia Maelle. Classe 1978, è originario del Congo. La coppia si è conosciuta in Marocco, mentre trascorrevano alcuni giorni in vacanza. Ma adesso che fine ha fatto l’ex compagno della conduttrice?

Cosa fa oggi l’ex compagno di Antonella Clerici? Tutto su Eddy Martens

Per tanti anni Eddy Martens e Antonella Clerici sono stati insieme, circa 10. Sembrerebbe che il primo incontro sia avvenuto in Marocco. Entrambi si stavano godendo un periodo di relax e lì è scattata la scintilla. Tanto che, Eddie è poi venuto in Italia per affiancare la Clerici. La loro è stata una relazione molto importante, e da questo amore è nata Maelle, che oggi ha 11 anni.

Ma cosa fa adesso l’ex compagno della conduttrice? Martens oggi vive in Belgio, a Bruxelles, dove svolge l’attività di imprenditore nel settore del barber shop. Sembrerebbe che qui, viva con l’attuale compagna. Antonella ha detto che Eddie per lei è come un fratello ed è diventato un uomo e un padre accogliente.

Al settimanale Oggi, aveva detto che il padre di sua figlia ha fatto un percorso importante, perchè ha capito che tende a perdere le persone che gli vogliono bene e ha così deciso di mettersi in discussione. Osservando lo scatto, a aprte qualche dettaglio, Eddy non sembra molto diverso. Sembrerebbe che, oggi, Antonella e Eddy siano in ottimi rapporti.