Beautiful, anticipazioni americane: si traveste da infermiera, il suo piano è sconvolgente; cosa accadrà nelle prossime puntate dello show.

Colpi di scena a non finire a Beautiful. È proprio questo il successo dell’amatissima soap opera, che da ben 35 anni tiene incollati alla tv milioni di telespettatori di ogni parte del mondo. Nelle puntate attualmente in onda in Italia sta accadendo di tutto, ma le anticipazioni provenienti dagli Usa non sono da meno!

Come abbiamo più volte detto, ci saranno tanti graditi ritorni a Los Angeles. A partire da Taylor Hayes, l’ex moglie di Ridge Forrester, mamma di Steffy e Thomas. La dottoressa tornerà più carica che mai, Brooke è avvisata! Ma è di un’altra grande protagonista della soap che oggi vogliamo parlarvi… Il suo piano è davvero sconvolgente!

LEGGI ANCHE —–>Brutta notizia per i fan di Beautiful: tre amatissimi attori fuori dal cast fisso

Si traveste da infermiera con un piano davvero sconvolgente: colpo di scena a Beautiful, le anticipazioni americane

Appassionati di Beautiful tenetevi forte perché sta per accadere l’impensabile. In quel di Los Angeles sta per tornare uno dei personaggi più amati, e nello stesso tempo odiati, di sempre. Una vera nemica storica della famiglia Forrester, che è pronta a scontrarsi principalmente con Steffy Forrester. Di chi parliamo? Di Sheila Carter!

La donna tornerà più agguerrita che mai, con un obiettivo ben preciso: recuperare il rapporto col figlio Finn! Si, perché si scoprirà che è proprio Sheila la mamma biologica del marito di Steffy. I problemi nasceranno quando quest’ultima vieterà a Finn di vedere la mamma, una donna che ha sempre fatto del male alla sua famiglia. Cosa farà quindi Sheila? Di certo non si arrenderà. E, per vedere di nascosto il figlio, arriva addirittura a travestirsi!

La Carter si fingerà un’infermiera per poter incontrare il figlio Finn, che come sappiamo è un medico e lavora in ospedale. Riusciranno i due a ricostruire il loro rapporto contro tutto e tutti?

LEGGI ANCHE ——->Beautiful Anticipazioni, cosa bolle in pentola tra Steffy e Bill? La notizia che nessuno immaginava

Non ci resta che seguire le prossime puntate per scoprire tutte le novità. Tra le puntate in America e la messa in onda in Italia, si sa, passano diversi mesi. Se siete curiosi di conoscere altre anticipazioni continuate a seguirci!