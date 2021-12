In Bitter Sweet ha interpretato Bekir, braccio destro di Hakan: oggi stenterete a riconoscere l’attore.

Bitter Sweet è una serie turca andata in onda in Italia dal giugno al settembre 2019. La protagonista è Nazli, una studentessa universitaria che frequenta corsi di lingua giapponese. Il suo desiderio più grande è quello di poter aprire un ristorante e diventare un’affermata cuoca.

Comincia a lavorare come chef presso la casa del Signor Ferit Aslan. I due si innamorano, ma questo amore troverà sulla sua strada troppi ostacoli. Al centro della trama, anche l’adozione del piccolo Bulut, nipote di Ferit. Suo zio cerca di poter avere il suo affido, ma è ostacolato da Hakan e da sua moglie Demet, che cercano con l’inganno di arrivare all’adozione del piccolo. In questa storia, un ruolo fondamentale è stato svolto da Bekir, braccio destro di Hakan. E’ sempre stato al suo fianco. Sapete chi ha interpretato questo personaggio? Oggi stenterete a riconoscere l’attore.

Ha interpretato Bekir in Bitter Sweet: oggi stenterete a riconoscere l’attore, è molto diverso

In Bitter Sweet abbiamo visto al centro della trama, la storia d’amore tra Nazli e il signor Ferit Aslan e l’adozione del piccolo Bulut, nipote di quest’ultimo. Il bambino ha perso i genitori in un incidente stradale. Incidente che, è stato in realtà provocato da Hakan.

Demet, insieme a suo marito, cercheranno di ottenere la custodia del bambino, ma alla fine, non ci riusciranno, nonostante i tanti inganni adottati. Ad affiancare Hakan, nei suoi loschi piani, il suo braccio destro, Bekir. Sapete chi ha interpretato questo personaggio? Oggi, l’attore è molto diverso.

Si chiama Emre Kentmenoglu ed è l’attore che ha portato in scena il personaggio di Bekir. Guardando lo scatto, l’avreste riconosciuto? Sembra che sia molto cambiato. Oggi, l’attore porta i capelli molto più lunghi. Sul suo profilo social, lo vediamo impegnarsi molto nello sport. Sono tanti i video e le foto in cui Emre si allena, mostrando la sua perfetta forma fisica. Grazie al ruolo di Bekir in Bitter Sweet è diventato popolare anche in Italia e in molti altri Paesi d’Europa.