Un vero e proprio colpo di scena impressionante a Vite al Limite: il paziente del dottor pesava 350 kg ed è dimagrito tantissimo, trasformazione choc.

Nuovo giorno e nuova ed incredibile storia di Vite al Limite! Il protagonista di questo nostro articolo si chiama Joe, giovanissimo paziente che, all’età di 31 anni, aveva un peso che superava di gran lunga i 350 kg. Insomma, un peso piuttosto eccessivo, da come si può chiaramente comprendere. E che, ovviamente, condizionava fortemente la sua vita.

Quando ha deciso di prendere parte a Vite al Limite, Joe pesava esattamente 352 kg. Ed aveva un fortissimo desiderio di ritornare in forma. D’altra parte, il paziente del dottor Nowzaradan era piuttosto giovane. Aveva tutta una vita davanti. Eppure, il suo peso piuttosto ingombrante non gli consentiva di svolgere le attività tipiche di giovani della sua età. Il suo percorso all’interno della clinica di Houston è stato davvero pazzesco! Seppure non siano affatto mancati alti e bassi, il giovane è riuscito a portare a termine una trasformazione choc. Insomma, si può dire a gran voce che la sua vita sia letteralmente cambiata dopo il programma. Scopriamo insieme, però, qualche cosa in più.

Vite al Limite, la storia di Joe e l’incredibile trasformazione: colpo di scena

All’interno della clinica di Houston, Joe ha vissuto tantissimi alti e bassi, ma tutto è andato a buon fine. Sebbene, infatti, non si siano registrati immediatamente risultati positivi, il giovanissimo trentunenne ha impiegato tutte le sue forze e la sua determinazione per raggiungere il suo obiettivo. E, diciamoci la verità, dati i risultati, possiamo dire che ci è riuscito davvero alla grande.

Da un peso iniziale di circa 352 kg, Joe è riuscito ad uscire dalla clinica con circa 83 kg in meno. Ed arrivando, quindi, a pesare 269 kg. Un traguardo davvero impressionante, quindi. E, sia chiaro, non è stato l’unico. Durante il programma, Joe ha conosciuto una giovanissima ragazza su un sito internet. E con lei, addirittura, è convolato anche a nozze. Purtroppo, la loro storia d’amore è giunta al termine. Poco più di un anno fa, Joe ha rivelato di aver divorziato da sua moglie. E di aver vissuto un periodo piuttosto intenso, che purtroppo ha rallentato il suo percorso di dimagrimento.

La foto riproposta in alto mostra Joe a distanza di qualche mese dalla sua partecipazione al programma. Ad oggi, non sappiamo come sia diventato.