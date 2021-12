Elisabetta Canalis, l’outfit scelto per il rodeo non passa inosservato: quanto costa l’audace jumpsuit

Scopriamo quanto costa il particolarissimo outfit che Elisabetta Canalis ha scelto per la serata con le amiche a West Hollywood.

Anche dai lontani Stati Uniti, Elisabetta Canalis fa parlare di sé per il suo stile unico e inconfondibile. La bella showgirl sarda sa sempre come colpire in fatto di look e lo dimostra con i suoi incredibili scatti che possiamo ammirare grazie al suo profilo Instagram.

Leggi anche—->>>Cosa indosserà Elettra Lamborghini a Natale: le idee super originali per il look natalizio

In California, dove la Canalis vive da anni con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, attualmente è estate quindi ci si può scatenare con degli outfit invidiabili. Proprio in questi giorni ha lasciato i follower a bocca aperta la foto di Elisabetta con i jeans strappati che, come mostrano le migliaia di like e commenti ottenuti, sono stati apprezzatissimi.

Nelle ultime ore l’ex velina ha colpito di nuovo nel segno sfoggiando sul popolare social un look incredibile scelto per un’occasione speciale. Vediamo tutti i dettagli!

Elisabetta Canalis, bellissima con la jumpsuit scelta per il rach: il prezzo dell’outfit

Come vuole la tradizione a stelle e strisce, la Canalis ha organizzato una serata con le amiche in un ranch di West Hollywood. Qui, tra rodeo e toro meccanico, ha aggiornato i fan sul ‘dietro le quinte’ postando foto e video in cui appariva alle prese col trucco, riuscito tra l’altro splendidamente.

Leggi anche—–>>>Tu si que vales, Maria De Filippi spiazza tutti: look pazzesco, il prezzo ancora di più

Impossibile non notare il suo look: il suo fisico statuario è apparso in una jumpsuit nera che ha incantato tutti. Si tratta di un modello firmato Tom Ford: pantaloni aderenti, collo alto e maniche lunghe. Ma la vera chicca sono i tagli cut-out sui fianchi e la profondissima scollatura sulla schiena che scende fino a toccare il lato b. Il costo è 3.450 dollari vale a dire poco più di 3.000 euro.

Leggi anche——>>>All Together Now, tutti pazzi per il look di Anna Tatangelo: gli occhi cadono proprio su quell’accessorio

Da restare senza parole!