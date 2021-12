Forse non tutti sanno che Natalia Titova è stata legata ad un amatissimo volto di Ballando con le stelle: chi c’era prima di Massimiliano Rosolino

Natalia Titova e Massimiliano Rosolino sono una coppia ed hanno una bellissima famiglia, ma chi c’era prima nella vita della ballerina?

L’abbiamo ammirata per anni mentre ballava sul palco di Ballando con le stelle per poi diventare una coach di Amici: bellissima e talentuosa, il suo amore per la danza glielo si legge negli occhi e nel suo lavoro si impegna sempre moltissimo.

Natalia Titova è stata un volto amatissimo di Ballando con le stelle di cui entrò a far parte nel 2005 come insegnante dei concorrenti in gara e dov’è rimasta fino al 2014. Nata a Mosca il 1° marzo del 1973, Natalia è stata una grande protagonista dello storico show condotto da Milly Carlucci che, oltre a tante soddisfazioni professionali, le ha regalato anche l’amore.

Tutti sappiamo infatti che nel 2006, durante la terza edizione del programma, conobbe quello che poi è diventato il compagno della sua vita: parliamo ovviamente di Massimiliano Rosolino, col quale ha formato una splendida famiglia dando alla luce due figlie.

Prima di incontrare il campione di nuoto napoletano però, Natalia ha vissuto una storia con un collega che ancora oggi è nel cast di Ballando: scopriamo di chi si tratta!

Natalia Titova, chi c’era accanto a lei prima di Rosolino: si tratta proprio di lui

Dal 1998 fino al 2005, la Titova è stata fidanzata con Simone Di Pasquale. E’ stato proprio quest’ultimo a raccontare questo retroscena qualche tempo fa nel corso di un’intervista a Vieni da me con Caterina Balivo.

Il bravissimo maestro che quest’anno balla con Bianca Gascoigne rivelò come si conobbero: ““Io incontro Natalia nel 1998. Terminate le scuole superiori, chiedo al mio coreografo di trovare una ballerina che fosse interessata come me. Mi hanno dato il contatto di Natalia: ci siamo scambiati qualche fax e sono andato a prenderla a Fiumicino e da lì è nato il nostro rapporto professionale e umano. Abbiamo ballato insieme sette anni, poi abbiamo intrapreso due strade diverse ed oggi abbiamo un bellissimo rapporto“.

Un vero colpo di fulmine secondo quanto dichiarato da Simone: “Ho avuto un mancamento. Non mi aspettavo di trovare questa ragazza bruna, con i capelli lunghi e uno stacco di coscia di due metri”.

E voi conoscevate questo retroscena?