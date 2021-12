GF Vip, colpo di scena tra Sophie e Gianmaria: è successo nelle ultime ore

GF Vip, colpo di scena tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi: è successo nelle ultime ore nella casa più spiata della tv.

La sesta edizione del GF Vip è entrata ormai nel vivo! I colpi di scena nella casa più spiata della tv sono all’ordine del giorno… anche per quanto riguarda le coppie ( o presunte tali) nate all’interno del reality show. Una di queste è quella formata da Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.

Proprio quando tra i due sembrava esserci un vero e proprio muro, Sophie si è lasciata andare, cedendo all’attrazione che prova per l’imprenditore napoletano: i due si sono baciati a lungo sotto le coperte diversi giorni fa. Ma un nuovo colpo di scena è accaduto nelle ultime ore! Scopriamo di cosa si tratta!

Colpo di scena tra Sophie e Gianmaria nella casa del GF Vip: cosa è successo durante la festa

Sophie e Gianmaria, è nato un amore nella casa del GF Vip 6? In molti si sono chiesti se, dopo il riavvicinamento della scorsa settimana, i due sono tornati al rapporto di semplice amicizia. Ebbene, nelle scorse ore un nuovo riavvicinamento ha fatto sognare i fan della coppia. Nel bel mezzo della festa di sabato sera, Gianmaria e Sophie si sono lasciati andare a dei baci davvero passionali e molto lunghi! E stavolta non hanno tentato di nascondersi sotto le coperte: tutto è avvenuto in salotto, vicino alla consolle, davanti agli occhi di tutti!

Insomma, pare proprio che, dopo gli scontri passati, Sophie abbia deciso di dare una possibilità a Gianmaria. Con cui ha sempre ammesso di avere una forte attrazione fisica, ma non mentale. Cambierà qualcosa e potrà nascere qualcosa di importante tra i due concorrenti del reality show di Canale 5? Non ci resta che attendere la diretta di questa sera, lunedì 6 dicembre, per scoprire cosa diranno in merito i diretti interessati. A voi piacciono insieme?