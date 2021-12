“Ha visto morire la mamma”: il doloroso retroscena su Victoria dei Maneskin, parole da brividi

Intervistata da Di Più, la nonna di Victoria dei Maneskin ha rivelato un triste retroscena sul passato della nipote: ha visto morire la mamma.

Insieme alla nota band dei Maneskin sta conquistando il mondo: Victoria De Angelis è la bassista del gruppo e anche l’unica donna che al fianco di Damiano, Eithan e Thomas è diventata una vera icona internazionale della musica.

Classe 2000, Victoria è nata a Roma ma sua madre era danese. Bellissima e piena di talento, la ragazza non ha avuto un passato facile: la sua vita infatti è stata segnata dalla perdita di sua madre.

Proprio di questo ha parlato sua nonna Elin Uhrbrand, in una intervista rilasciata al settimanale Dipiù: “Ha visto morire la mamma”, racconta la donna ricordando un momento drammatico per sua nipote, ancora troppo giovane per sopportare una tragedia simile.

Victoria De Angelis, la triste perdita della mamma: il retroscena sulla bassista dei Maneskin

“Mia nipote Victoria ha sofferto molto, ha visto morire la sua mamma. Jeanett, la mamma di Victoria, quando ha capito che avrebbe perso la battaglia contro il male che la stava consumando chiese di andare in Danimarca. Victoria volle seguirla e le rimase vicino fino alla fine”, racconta la nonna, tra i pochi a conoscere davvero il dolore che si nasconde dietro il volto di Victoria.

Orgogliosa e felice del successo di sua nipote, la signora Elin ammette il suo rimpianto: “Mi dispiace tanto che mia figlia non abbia potuto vedere il successo che Victoria sta riscuotendo in tutto il mondo insieme con i Maneskin”.

Prima di partire per il lungo tour che l’aspetta insieme al resto del gruppo, la giovane andrà in Danimarca per festeggiare il Natale insieme alla famiglia: “Verrà in Danimarca e staremo insieme”.

Un passato tragico che nessuno sospettava: tutta la nostra vicinanza a questa talentuosissima ragazza a cui auguriamo ogni bene.