È il padre di una famosissima cantante italiana, lo avete riconosciuto? Sono rimasti tutti di stucco!

Il signor Fabrizio, 76 anni portati benissimo, è sbarcato in uno dei talent show canori più seguiti in Italia. Lo stupore dei giudici quando hanno saputo di chi fosse il padre è stato incredibile.

A convincere il signor Fabrizio nel partecipare al programma sono state le sue tre adorate nipotine. Originario di Solarolo, in provincia di Ravenna, l’uomo ha dedicato tutta la sua vita alla musica. È infatti un musicista e cantante molto talentuoso. Durante il programma Fabrizio ha rivelato di aver incontrato una dei giudici del talent show, in occasione di uno dei tanti eventi in Puglia e Lucania, in cui si mettevano insieme orchestre e musicisti. Durante la performance ha portato la canzone Io Tra Di Voi di Charles Aznavour, conquistandosi l’ammirazione e i complimenti dei quattro giudici.

L’avete riconosciuto? È il padre di una famosissima cantante

Durante il nuovo programma The Voice Senior, con i giudici Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti, insieme alla presentatrice Antonella Clerici, arriva una persona molto speciale. Si tratta di Fabrizio Pausini ed è il padre della mitica cantante Laura Pausini. La sua performance, ancor prima del suo cognome, ha suscitato l’entusiasmo dei quattro giudici, che si sono tutti voltati per poter lavorare con lui. Il giudice Gigi D’Alessio domanda poi al signor Fabrizio se Laura sapesse della sua partecipazione a The Voice Senior. Fabrizio Pausini risponde “Laura lo sa, lo sanno tutti. Non sono in incognito”.

Lo stesso giudice afferma poi “Ora si spiega perché Laura arriva al cuore della gente, con un papà così”. Alla fine il giudice con cui il concorrente Fabrizio Pausini decide di entrare in squadra è proprio l’ex marito di Anna Tatangelo. A confermare il supporto della figlia Laura Pausini, arriva un suo post Instagram, dove si vede lei, insieme alle sue figlie, intenta a guardare orgogliosa il padre che si esibisce in televisione. Sotto la foto arriva la dolce dedica della figlia “Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te!”

Siamo curiosi di vedere come proseguirà il percorso del padre di Laura Pausini a The Voice Senior, e sentire ancora altre splendide canzoni.