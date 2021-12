A La clinica della pelle, Hannah ha raccontato l’incubo iniziato tre anni prima della partecipazione: scoperta clamorosa, cos’è successo.

Di storie clamorose durante la messa in onda de La clinica della pelle, ne abbiamo viste e conosciute tantissime. Questa che, però, vi racconteremo tra qualche istante è, senza alcun dubbio, tra le più drammatiche che vi abbiamo raccontato.

Fino a questo momento, infatti, vi abbiamo sempre raccontato storie con lieto fine. O, per meglio dire, storie di pazienti che, dopo una cura specifica, riuscivano a riappropriarsi della loro vita. Quella di Hannah, però, non rientra affatto tra esse. Recatasi presso lo studio della dottoressa Craythorne a causa del problema che la tormentava da circa 3 anni, la giovanissima paziente ha scoperto di avere una malattia rara per la quale, purtroppo, non esiste alcuna cura definitiva. Una scoperta davvero drammatica, da come si può chiaramente. E che, com’è giusto che sia, l’ha immediatamente gettata nello sconforto! Cerchiamo, però, di capire qualche cosa in più.

La clinica della pelle, il dramma di Hannah: scoperta choc, cos’è successo

La storia di Hannah, giovanissima paziente de La clinica della pelle, è piuttosto particolare. Alle telecamere del programma, infatti, la ragazza non soltanto ha raccontato di aver avuto un trapianto di cuore all’età di 9 anni, ma di aver avuto anche un tumore al sistema linfatico circa 5 anni dopo il trapianto. Col passare del tempo, però, la situazione non è migliorata affatto! Circa tre anni prima della sua partecipazione al programma, Hannah ha iniziato ad avere uno sfogo su tutta la pelle. “Pelle pruriginosa e che brucia”, dice la giovane.

Sin dal primo momento della sua malattia, Hannah si è rivolta a tantissimi medici e ha tentato davvero di tutto pur di guarire, ma ciascun tentativo è risultato vano. Solo la dottoressa Craythorne, dopo analisi del sangue, biopsie e molto altro ancora, è riuscita a trovare una risposta. Si tratta, purtroppo, di micosi fungoide, ovvero un tipo di tumore dove i globuli bianchi si concentrano all’interno delle cellule e provocano non solo infiammazioni, ma rendono anche la pelle squamosa. Purtroppo, una cura specifica non c’è. In ogni caso, però, la dermatologa ha prescritto ad Hannah dei trattamenti topici e delle sedute di fototerapia.

Ci auguriamo che, ad oggi, la vita di Hannah abbia preso un’altra piega!