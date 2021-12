Nel corso di una sua intervista, Maria De Filippi si è lasciata andare ad un retroscena che in pochi conoscono: avreste mai immaginato?

Tutti conoscono ed amano Maria De Filippi, eppure siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo retroscena che la diretta interessata ha raccontato nel corso di una sua intervista al settimanale Oggi.

Ogni giorno Maria De Filippi è presente sul piccolo schermo nostrano con i suoi imperdibili programmi. Che sia Uomini e Donne, Amici, Tu si que vales e, a breve, C’è posta per te, la conduttrice televisiva riscuote un successo davvero impressionante. E riesce a catturare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Nonostante, però, sia davvero amatissima e seguitissima, non tutti conoscono questo retroscena che l’amatissima colonna portante ha raccontato nel corso di una sua intervista al settimanale ‘Il corriere della sera’. Poco meno di un anno fa, infatti, la conduttrice si è lasciata andare ad una lunga ed imperdibile intervista. Ed è in quest’occasione che oltre a parlare dei suoi programmi e in quale di questi si riconosce maggiormente, non ha potuto fare a meno di svelare ciò che nessuno si sarebbe mai immaginato svelasse. Scopriamo insieme le sue parole.

Maria De Filippi, il retroscena che in pochissimi sanno: l’avreste mai immaginato?

A Il corriere della sera, Maria De Filippi si è raccontata come mai prima d’ora poco più di un anno fa. Svelando, come dicevamo precedentemente, un retroscena che in pochissimo conoscono.

Sappiamo benissimo che Maria De Filippi e Maurizio Costanzo, anni fa, hanno adottato un ragazzo di nome Gabriele. Ad oggi, quel bambino di appena 10 anni è diventato un uomo. E, come sottolineato anche dai diretti interessati, il rapporto della coppia con lui è davvero speciale. A quanto pare, però, sembrerebbe che la paure all’inizio non siano affatto mancate paure. “Quando ho incontrato per la prima volta Gabriele lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare”, ha raccontato alle pagine del giornale. Continuando, poi, a dire: “Pensavo: e se gli faccio schifo?”. Insomma, timori che ciascuna mamma avrebbe e vivrebbe, diciamoci la verità. Col passare del tempo, però, le cose sono nettamente cambiate. E, ad oggi, sono davvero unitissimi.

Vi sareste mai immaginati un retroscena del genere?