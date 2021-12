Con molto dolore ha deciso di abortire: momento drammatico raccontato a Verissimo, nel corso della puntata di sabato 4 dicembre 2021.

Un’edizione ricchissima, quella di Verissimo in onda quest’anno. Si, perché per la prima volta il talk show di Canale 5 fa compagnia al pubblico per ben due pomeriggi consecutivi, al sabato e alla domenica. Puntate ricche di ospiti speciali, che si raccontano a cuore aperto tra carriera e vita privata. È il caso del personaggio di cui vi parliamo oggi, che si è lasciata andare ad una confessione davvero dolorosa.

Dopo aver raccontato di essere stata vittima di violenza in una passata relazione, l’ospite ha rivelato di essere rimasta incinta proprio di quest’uomo e di aver deciso di interrompere la gravidanza.

Verissimo, il racconto drammatico: “La decisione più difficile della mia vita”, perché ha deciso di abortire

“È stato il momento più brutto e duro della mia vita”. È con queste parole che Elisa Di Francisca racconta il difficile periodo vissuto in passato, a causa di una relazione con un uomo violento. Un uomo del quale è rimasta incinta: la campionessa di scherma racconta di averlo scoperto quando aveva deciso di lasciarlo.

“Non sapevo cosa fare, da un lato c’era la responsabilità di una creatura, dall’altro non avevo l’aiuto dei miei genitori. Io sarei stata sola, con un bambino, con lui che sarebbe sempre stato il padre di mio figlio, sarebbe stato sempre parte di noi, della nostra vita.” Con queste parole la campionessa olimpica ha spiegato i motivi che l’hanno spinta ad abortire: “Ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita“.

Elisa Di Francisca spiega di aver vissuto male il periodo successivo alla decisione: “Ricordo che le mie amiche mi dicevano che avevo fatto la scelta giusta, ma dentro di me sentivo che era morta anche una parte di me. Mi sentivo responsabile, tanto.”

“È una scelta difficile, che ogni donna dovrebbe fare, ha il diritto di fare. Però te la porti dentro tutta la vita, vivi con questo fardello. È più facile scegliere di non abortire per certi versi, perché dici lo faccio nascere, però che vita avrebbe avuto?”, ha aggiunto la Di Francisca.