Mourinho post Roma-Inter, “Non voglio rispondere”: la replica di Diletta Leotta all’allenatore

La dura presa di posizione dell’allenatore José Mourinho e la risposta di Diletta Leotta: è successo dopo la partita Roma-Inter.

Si è disputato ieri il match Roma-Inter che ha visto perdere la squadra di José Mourinho 0 a 3. Una sconfitta che a quanto pare non è affatto andata giù all’allenatore portoghese che ha reagito alquanto male al momento di commentare.

Leggi anche—->>>Diletta Leotta, quanto è costata la sua nuova casa?

“Chiedo scusa a voi e a chi ci ascolta da casa ma non voglio rispondere alle domande da studio”, ha detto il tecnico, molto innervosito dal pesante risultato contro l’Inter.

Ha così deciso di rispondere solo ad un paio di domande del giornalista di Dazn per poi scappare via con tanti auguri di buona fortuna all’Inter per l’incontro di Champions di martedì.

Il nervosismo dello Special One si era manifestato già in settimana quando aveva deciso di non essere presente alla conferenza stampa. Alla mancata vittoria contro il Bologna, va ad aggiungersi un’altra pesante sconfitta.

Come ha reagito il volto di Dazn, Diletta Leotta, davanti a questa scelta?

Diletta Leotta risponde a José Mourinho: “Ci dispiace”

Quinta a 25 punti, la Roma si trova in una situazione sicuramente non facile e la tensione del lusitano è alle stelle.

Ad ogni modo, la decisione dell’allenatore ha lasciato contrariata la bellissima giornalista sportiva che, collegata da bordocampo, ha espresso il suo disappunto per la reazione di Mourinho davanti alle telecamere.

Leggi anche—->>>Diletta Leotta, la sua ‘prima volta’: annuncio a sorpresa

“Devo dire che questa presa posizione di Mourinho ci dispiace moltissimo perché credo che un confronto sarebbe stato molto positivo non solo per noi ma soprattutto per i tifosi della Roma”, ha detto la Leotta visibilmente in disaccordo con l’atteggiamento del tecnico giallorosso.

Leggi anche—->>>Due gocce d’acqua! Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta?

Cosa ne pensate della replica?