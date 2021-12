Ottima notizia per il giovane cantante Sangiovanni che è tra i “big” di Sanremo 2022: arriva la reazione di Giulia, da non perdere!

Sangiovanni, cantante originario di Vicenza classe 2003 è freschissimo di successi, soprattutto dopo la fine del talent show di Amici, in cui è arrivato secondo. A trionfare il talent è stata proprio la sua amata Giulia, che è una bravissima ballerina.

Tra i vari successi del cantante non possiamo non citare la canzone Malibù, che è stata in vetta alle classifiche per tutto il periodo estivo. Oltre ad avere una carriera e un futuro veramente brillante, Sangiovanni ha anche una compagna al suo fianco che lo supporta e adora, la simpaticissima Giulia Stabile. Una super novità del momento è la partecipazione di Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022, nella categoria dei “big”. La reazione di Giulia è da non perdere!

Sangiovanni: tra i “big” a Sanremo 2022, la reazione di Giulia

Ad annunciare la partecipazione del cantante a Sanremo 2022 è niente meno che il presentatore Amadeus. Il conduttore del festival ha svelato i nomi dei 22 partecipanti al festival di quest’anno tramite canale televisivo TG 1 delle 20. Lo ha rivelato il 4 dicembre, quasi dieci giorni prima del momento prescelto per annunciare i cantanti, che si doveva tenere nella sera in cui verranno scelti anche i due artisti della categoria giovani.

La fidanzata di Sangiovanni da circa un anno, Giulia Stabile, pochi minuti dopo il grande annuncio, ha pubblicato una storia per festeggiare il successo del suo compagno. La foto ritrae il giovane cantante che usa una banana come microfono, simulando una performance canora. Accompagna la simpaticissima foto, la scritta “Sempre stato un ‘Big’ per me” con uno smile sorridente. Subito dopo la bella Giulia pubblica una foto in compagnia del cantante. A proposito della loro relazione Sangiovanni si era espresso durante un intervista con Le Iene, in cui gli veniva chiesto come andasse la sua relazione con la ballerina. La risposta del giovane è stata “Fidanzato da quasi un anno e monogamo, sono fedele ma tanto quando ami una persona non c’è bisogna di averne altre”.

Che bella coppia i due giovani! Noi non vediamo l’ora di trovare Sangiovanni al Festival di Sanremo 2022 e vedere come andrà il suo percorso.