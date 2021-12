Prime scintille in studio tra i due giudici: è accaduto davanti agli occhi di tutti, incredibile!

Durante il corso del programma due giudici del noto talent show hanno fatto scintille! Tutto è nato da una concorrente che ha partecipato allo show, e la sua performance ha lasciato tutti di stucco.

La concorrente che ha fatto scaldare l’animo dei giudici si chiama Cosetta Gigli e ha 61 anni portati da favola! La particolare signora si è presentata alle audizioni del talent portando un genere musicale ormai dimenticato dalla maggior parte delle persone in Italia. Si tratta dell’Operetta, un genere in cui parlato e lirica si sposano alla perfezione. Davanti alla performance tutti i giudici hanno apprezzato il talento e l’originalità di Cosetta, ma uno di loro non era così convinto di volerla nella sua squadra, scatenando così le prime frecciatine.

Leggi anche Ricordate Maria Monsè nel film Annarè? Ha recitato con Gigi D’alessio 23 anni fa

Scintille in studio: è accaduto davanti a tutti

Il programma in questione è The Voice Senior, più precisamente le blind audition del noto talent musicale. I giudici dello show sono quattro personalità eccentriche e molto diverse tra loro e sono Orietta Berti, Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio, accompagnati dalla conduttrice Antonella Clerici. Di fronte alla performance di Cosetta Gigli, Orietta Berti è rimasta veramente entusiasta, tutti i giudici si sono voltati per lei tranne uno, scatenando le prime scintille in studio. È stato proprio il cantante di origine campana, Gigi D’Alessio.

Leggi anche Amici 21, LDA si esibisce in puntata: arriva il ‘commento’ di Gigi D’Alessio

Dopo la performance il giudice ha comunque espresso il suo grande apprezzamento alla concorrente anche se non ha premuto il bottone, ma la collega Loredana Bertè a quel punto l’ha rimproverato dicendo “allora perché non ti sei girato?” In tutta risposta D’Alessio dice che “io faccio un lavoro di squadra, e quando ho visto che ti sei girata”, riferendosi a Orietta Berti, “ho preferito che questa grandissima artista facesse parte del tuo team”. A quel punto la ribelle Loredana Bertè afferma “ma chi ci crede?” Gigi D’Alessio in risposta “non ci credi? E allora secondo te sono sordo?” La Bertè a quel punto da il colpo di grazia: “no, sei un para**lo”, scatenando le risate generali, perfino quelle del diretto interessato.

Leggi anche Loredana Bertè, sono passati tanti anni da questa foto: eccola da giovane, irriconoscibile

Alla fine la bravissima Cosetta Gigli ha deciso di andare in squadra con Orietta Berti che sicuramente conosce bene il genere della cantante e che può accompagnarla saggiamente durante la competizione.