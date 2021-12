Si sposò con Dylan in Beverly Hills ma il destino del suo personaggio fu drammatico: ora ha 50 anni, stenterete a crederci

L’entrata del suo personaggio in Beverly Hills 90210 stravolse tutti gli equilibri: com’è oggi l’attrice che interpretò la moglie di Dylan.

Per chi è stato adolescente negli anni ’90 e ha seguito la serie cult Beverly Hills 90210, una delle storie più tormentate di sempre resta senza dubbio quella del triangolo Brenda-Dylan-Kelly. Il personaggio interpretato dal bel Luke Perry diede filo da torcere ad entrambe per diverse stagioni prima di fare una scelta definitiva tra le due amiche/nemiche.

Ci fu però una ragazza capace di mettere in pausa per un periodo quella dinamica altalenante e parliamo di Toni (Antonia) Marchette. Quest’ultima era proprio la figlia di colui che aveva ucciso Jack, padre di Dylan.

Inizialmente McKay avrebbe voluto usarla per vendicare suo padre, ma si ritrovò innamorato perdutamente della bella e dolce Toni arrivando a decidere addirittura di sposarla. Il destino però fu davvero spietato con la giovane coppia: scoperto il piano di Dylan, il padre della ragazza organizzò con i suoi scagnozzi una trappola per assassinarlo, ma erroneamente rimase uccisa la figlia.

Così, dopo neanche 24 ore dalle nozze, Dylan si ritrovò solo e col cuore spezzato, dolore che lo spingerà a lasciare Beverly Hills: fu proprio quello il momento dell’uscita dell’attore Luke Perry dalla serie prima del ritorno nell’ultima stagione.

Sono trascorsi più di 25 anni, com’è l’attrice che interpretava Toni Marchette?

Dov’è finita l’attrice che in Beverly Hills interpretava Toni Marchette: ricordate il suo matrimonio con Dylan?

Nata nel Kentucky il 12 agosto 1971, Rebecca Gayheart ha origini irlandesi, tedesche e italiane. Prima di approdare nel 1995 sul set della famosa serie prodotta da Aaron Spelling, aveva recitato nella storica soap Quando si ama.

Successivamente ha lavorato in vari film horror come ad esempio Scream 2 ed i suoi ultimi ruoli risalgono al 2019. Per quanto riguarda la sua vita privata, ebbe una storia con il regista Brett Ratner dopodiché per breve tempo fu fidanzata con il collega italiano Marco Leonardi. Nel 2014 sposò l’attore Eric Dane, padre di sua figlia Billie Beatrice nata il 3 marzo 2010. Il 28 dicembre 2011, invece, è diventata mamma per la seconda volta dando alla luce Georgia Geraldine.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram si possono ammirare le sue foto più recenti che mostrano chiaramente come Rebecca Gayheart non sia affatto cambiata nonostante abbia compiuto 50 anni qualche mese fa.

Noi la troviamo uguale a quando era in Beverly Hills e voi?