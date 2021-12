Meghan è stata una delle pazienti del dottor Procter a Too Large: la paziente pesava più di 200 kg e no riusciva a respirare, oggi è irriconoscibile.

Dopo Vite al Limite, Real Time sta regalando al suo pubblico un altro docu-reality che presenta la storia di persone gravemente obese che hanno un fortissimo desiderio di ritornare in forma. Tra i diversi pazienti che abbiamo conosciuti nel corso di queste paziente, piuttosto toccante ed emozionante è stata quella con Meghan come protagonista.

Entrata a far parte della clinica del dottor Procter con un peso che raggiungeva e superava i 200 kg, Meghan non ha perso occasione di poter testimoniare quanto sia difficile per lei vivere in quelle condizioni. Il suo peso, purtroppo, era piuttosto eccessivo. E questo non le consentiva nemmeno di respirare bene. Pensate, la donna era costretta a vivere con una bombola dell’ossigeno attaccata. A questo punto, però, ci chiediamo: come è stato il suo percorso in clinica? E, soprattutto, com’è diventata oggi dopo Too Large? L’abbiamo rintracciati sui social e, vi assicuriamo, è davvero irriconoscibile. Guardate un po’ qui.

Meghan di Too Large pesava 225 kg: eccola oggi dopo il programma, è irriconoscibile

Quando ha deciso di prendere parte a Too Large, Meghan aveva un peso che toccava i 225 kg. E delle condizioni di salute piuttosto gravi. A causa dei suoi kg, infatti, la donna non riusciva affatto autonomamente, ma era costretta a farsi aiutare da una bombola dell’ossigeno.

Il percorso di Meghan all’interno della clinica è stato piuttosto esemplare. Seppure, infatti, non sappiamo quanti chili sia riuscita a perdere con esattezza, la donna, sui suoi canali social, si mostra in perfetta forma. Certo, il percorso da affrontare è ancora lungo. Se questi, però, sono i presupposti, siamo sicuri che ne vedremo sicuramente delle belle! A questo punto, però, vi chiediamo: siete curiosi di sapere com’è diventata oggi? Eccola qui:

Insomma, si vede chiaramente: la trasformazione di Meghan è davvero impressionante. E, d’altra parte, sottolinea non soltanto la sua fortissima intenzione di ritornare in forma, ma anche costanza e determinazione nel perseguire il suo obiettivo. Complimenti!