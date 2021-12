In Un posto al sole interpreta Lara Martinelli: ricordate dove abbiamo già visto l’attrice?

Un posto al sole è una soap opera italiana in onda dal 1996. Sono ben 25 anni che ci accompagna, dal lunedì al venerdì su Rai Tre. In questi ultimi tempi, al centro dell’attenzione c’è il rapporto tra Michele e Silvia. I due sembrano non trovare più un punto di incontro, dopo che il giornalista ha scoperto del tradimento della donna.

Ma a catturare l’attenzione anche quello che sta succedendo tra Marina Giordano e Roberto Ferri. La donna ha rischiato la rottura con suo marito Fabrizio, a causa di alcune foto arrivate all’uomo, di lei e di Ferri. Ad inviarle è stata Lara Martinelli, ritornata a Napoli dopo che, già tempo prima, si era alleata con Ferri. Ma chi è l’attrice che interpreta Lara? Ricordate dove l’abbiamo già vista?

E’ Lara Martinelli in Un posto al sole: dove abbiamo già vista l’amata attrice

E’ tornata, dopo un periodo di assenza, Lara Martinelli, personaggio di Un posto al sole. La donna si era alleata con Roberto Ferri. In questi giorni, sembrerebbe che al centro dell’attenzione ci sia il suo passato. Ma tornando a noi, Lara è interpretata dall’attrice Chiara Conti.

Ricordate dove l’abbiamo già vista? Il suo debutto avviene nei primi anni Novanta, nella celebre trasmissione Non è la Rai. Nel 1995 vince poi il concorso di bellezza, Bellissima. Frequenta corsi di improvvisazione teatrale, di recitazione e di dizione, fino ad esordire a teatro. Lavora, in seguito, in produzione cinematografiche e televisive.

Tra i suoi lavori cinematografici, ricordiamo, Faccia di Picasso, L’ultima lezione, Promessa d’amore, Musikantem, Nel 2006 è protagonista, con il ruolo di Olivia, del film thriller/horror H2Odio. Ottiene un notevole successo con la miniserie tv Butta la luna, trasmessa da Rai 1, ed infine con la serie tv E poi c’è Filippo. L’abbiamo vista nella miniserie Le ragazze di San Frediano, ne Il Capitano 2, dove è la protagonista femminile. Ha recitato nella miniserie di canale 5, La scelta di Laura, nell’ultima stagione di Distretto di Polizia e nel 2020 è nel cast della serie tv Il commissario Ricciardi. Qui ha interpretato Marta, la madre del commissario. Questi sono solo alcuni dei film e fiction in cui Chiara Conti ha recitato, al cinema e in televisione, ma sono tantissimi i personaggi portati in scena. Dal 2020 è entrata a far parte del cast di Un posto al sole nel ruolo di Lara Martinelli.