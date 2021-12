Uomini e Donne, Jessica è nel Trono Over ma è giovanissima: età, lavoro e Instagram della dama; tutto quello che c’è da sapere.

State seguendo questa edizione di Uomini e Donne? I colpi di scena sono stati già tantissimi, così come le storie che stanno nascendo nella trasmissione di Canale 5. E tra le protagoniste assolute di queste settimane c’è lei, Jessica.

La dama fa parte del parterre del Trono Over, anche se è davvero molto giovane. Dopo la fine della conoscenza con Marcello, che ha lasciato il programma dopo aver conosciuto una donna fuori, Jessica ha iniziato a conoscere Diego: con lui sembra procedere tutto a gonfie vele. In attesa di scoprire come finirà tra loro, conosciamo meglio la dama sarda. Sapete che lavoro fa?

Jessica è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne: tutto quello che c’è da sapere

Fa parte del parterre del trono Over, ma è giovanissima. Jessica ha 30 anni ed è una delle new entry di questa stagione di Uomini e Donne. La dama, originaria di Olbia, lavora come personal trainer e wellness influencer sul web. Alle spalle ha una relazione finita, dalla quale sono nati due bambini, un maschietto e una femminuccia, che ama alla follia e posta spesso sui suoi social.

Come trovarla su Instagram? Il suo cognome è Serra ed è così che potrete trovare il suo profilo ufficiale sulla piattaforma social. Ecco uno scatto postato proprio da lei sul suo canale:

Come abbiamo detto, con Marcello Messina non c’è stato lieto fine, ma Jessica sembra aver trovato la felicità con un nuovo cavaliere, Diego. Quest’ultimo l’ha raggiunta anche in Sardegna, dove hanno trascorso bei momenti. A tal punto che la dama ha deciso di dare l’esclusiva al cavaliere, con cui c’è stato anche un bacio. Insomma, a breve avremo una nuova “scelta” nel trono Over? Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore.