Valeria Marini ha doppiato un personaggio della famosa serie animata: l’avete mai notato?

Valeria Marini è stata la voce di un personaggio di una famosa serie animata: sapete chi ha doppiato?

Valeria Marini è entrata nella casa del Grande Fratello Vip la scorsa settimana. La showgirl gioca insieme a Giacomo Urtis, come concorrente unico. Quando è entrata si è mostrata con una benda su un occhio.

Lei stessa ha spiegato quanto successo quando è stata ospite a Verissimo. Sappiamo che è stata concorrente mesi fa del reality spagnolo Supervivientes. Quando è uscita, il medico le aveva riscontrato qualcosa all’occhio e si è fatta vedere da un oculista. La Marini ha raccontato di aver fatto un intervento di urgenza perchè aveva un foro maculare abbastanza grave. Per fortuna, l’intervento è riuscito e adesso, è in via di guarigione. Valeria è una showgirl, un’attrice, un’imprenditrice e ha una carriera immensa alle spalle. Sapete che ha anche prestato la voce ad un personaggio di una famosa serie animata?

Leggi anche Valeria Marini, conoscete tutti il suo titolo di studio? Chi l’avrebbe mai detto

Valeria Marini, voce di un personaggio di una serie animata: sapete chi ha doppiato?

L’amatissima showgirl nell’ultimo periodo ha subito un intervento di urgenza all’occhio sinistro. A Verissimo ha raccontato di aver rischiato di perdere l’occhio. Quando è uscita dal reality spagnolo Supervivientes, si è recata da un oculista sotto consiglio del medico.

Leggi anche Chi sono e cosa fanno nella vita i fratelli di Valeria Marini

Aveva un foro maculare abbastanza grave e ha subito questa operazione di urgenza. Adesso, deve stare solo molto attenta. Valeria è entrata nella casa del Grande Fratello Vip e gioca come concorrente unico insieme a Giacomo Urtis. Lei ha una carriera alle spalle incredibile, ha lavorato da un ambito ad un altro sempre con grande successo. Sapete che ha anche prestato la voce ad un personaggio di una famosa serie animata? L’avete mai notato?

La Marini ha doppiato il personaggio di Mindy Simmons, nel cartone animato I Simpson, nella quinta stagione, nell’episodio “L’ultima tentazione di Homer“, uscito in Italia nel 1995. Mindy è una delle pochissime impiegate donne della centrale nucleare ed ha avuto un ruolo di spicco praticamente solo in questo episodio, in cui Homer crede di essersi innamorato di lei. Ci avete mai fatto caso? Nella versione italiana dell’episodio Mindy è stata doppiata da Valeria Marini, mentre nella serie originale la voce è di Michelle Pfeiffer.