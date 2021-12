Amici 21, Crytical è un nuovo concorrente: vero nome e Instagram del nuovo concorrente del talent show di Canale 5.

Ben tre eliminazioni nell’ultima puntata di Amici, in onda domenica 5 dicembre 2021. Una di questa ha riguardato Tommaso, allievo della maestra Lorella Cuccarini. Il cantante ha perso la sfida contro il rapper Crytical, che è diventato a tutti gli effetti un nuovo concorrente del programma. Cosa sappiamo di lui?

In attesa di scoprire come proseguirà il suo percorso nella scuola e come si inserirà nella classe, conosciamo meglio il nuovo arrivato. Sapete qual è il suo vero nome?

Crytical è un nuovo concorrente di Amici 21: tutto quello che sappiamo su di lui

Brutta notizia per i fan di Tommaso. Dopo diversi sfide vinte, il concorrente di Amici 21 ha dovuto dire addio al suo banco nella scuola più famosa della tv. Il cantante ha ceduto il posto a Crytical, che è risultato il vincitore della sfida. Ma chi è il nuovo arrivato?

Di lui non sappiamo moltissimo, se non che è originario di Pescara. Ma potete sbirciare il suo canale Instagram trovando il suo nome, Francesco Paone. Crytical, come potete intuire, è un nome d’arte, di cui senza dubbio spiegherà il significato nel corso della sua avventura ad Amici. Il rapper farà parte del team dell’insegnante di Anna Pettinelli, colei che ha voluto la sfida con Tommaso.

Il suo canale Instagram conta già più di 7 mila followers, ma il numero è destinato a crescere data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5. E voi, cosa ne pensate del nuovo arrivato? Pensate che potrà andare avanti nella scuola di Amici? Ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda domenica pomeriggio, dalle ore 14, ma tutti i giorni il talent è in onda con la striscia quotidiana, subito dopo Uomini e Donne.